Военные могут получить дополнительно 70 тыс. грн за выполнение задач, кроме основного оклада и боевых выплат.

Военнослужащие Вооруженных сил Украины имеют право на дополнительные выплаты для военных в размере 70 тыс. грн, сообщает Politeka.net .

Это вознаграждение, которое может начисляться несколько раз, предназначено для тех, кто выполняет боевые и специальные задания на линии столкновения с врагом или в тылу, сообщает профильное издание "АрмияInform" .

Кто имеет право на выплаты для военных в размере 70 тыс. грн?

Дополнительные выплаты для военных были введены в 2024 году. Они доступны тем, кто участвует в боевых или специальных задачах в зонах активных боевых действий, в частности:

на линии соприкосновения с противником или в пределах к ротному опорному пункту;

на оккупированных территориях или рядом с враждебными позициями;

на вражеской территории, например, на Курском направлении.

Как начисляются выплаты для военных?

Несмотря на то, что выплата для военных названа «единоразовой», на практике она начисляется несколько раз. Выплата работает по накопительной системе и начисляется каждые 30 дней выполнения задач. К примеру, 15 дней в феврале и 15 дней в марте дают право на 70 тыс. грн в апреле, сообщает Политика.

Если военный находился на передовой 18 дней, то остаток прибавляется к следующему месяцу. Это позволяет получить выплату военным задачам даже при неполном месяце выполнения.

Процесс начисления выплат для военных

Начисление выплаты военным подтверждается выполнением заданий через боевые приказы или отчеты командиров. Если военнослужащий переведен в другую часть, новое подразделение должно вести учет и передавать информацию для начисления выплаты в штатную часть.