Любители выгодных покупок не должны упустить возможность найти молоко по акции, ведь обычно такие предложения значительно снижают стоимость товаров в популярных сетях.

Цены на молоко в Украине остаются достаточно высокими, хотя с начала этого года товар стал дешеветь, сообщает Politeka.net .

Сейчас стоимость молока варьируется от 45 до 54 гривен в зависимости от магазина и производителя, однако, учитывая постоянную конкуренцию среди торговых сетей, молоко по акции можно найти по выгодным ценам.

По самой низкой цене молоко "Яготинское" пастеризованное 2,6% (870 мл) можно приобрести в "МегаМаркете" за 45,50 грн. А вот молоко "Простонаше" 1% (870 мл) наиболее выгодно купить в сетях "АТБ" и "Фора" - за 45,70 грн. Однако цены на молоко в других сетях могут быть выше, как, например, у "Novus", где "Яготинское" стоит 46,99 грн, или у "Metro", где "Простонаше" продается за 46,38 грн, сообщает Политека.

Если вас интересует молоко по акции, стоит обратить внимание на цены в Auchan. Здесь молоко Яготинское 870 мл стоит 52,90 грн, что на несколько гривен дороже, но в случае акционных предложений можно найти еще более выгодные условия.

Молоко "Простонаше" в сети "Сільпо" продается за 47,19 грн, что на 0,81 грн дороже предыдущих цен. В то же время "Яготинское" в "Сільпо" обойдется в 52,99 грн. Это варианты для тех, кто не ищет молоко по акции, но хочет найти приемлемую цену на товар.

Настоящие любители выгодных покупок не должны упустить возможность найти молоко по акции, ведь обычно такие предложения значительно снижают стоимость товаров в популярных сетях. В "Metro" цены на молоко "Яготинское" достигли рекордной отметки - 53,98 грн за 870 мл, что является самым дорогим вариантом среди предложенных.

Следовательно, в зависимости от выбора магазина и наличия акций цены на молоко могут значительно варьироваться. Учитывая эту информацию, вы сможете выгодно приобрести молоко.

Источник: Телеграф

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