Мобилизация влияет на систему военного учета и предприятия, не обеспечивающие надлежащий учет, могут быть оштрафованы.

За нарушение военного учета на предприятиях отвечает инспектор по военному учету, а размер штрафа может достигать 3,5 тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан, сообщает Politeka.net .

Об этом сообщил адвокат Юрий Айвазян на портале "Юристи.UA".

Каждое предприятие должно вести четкий учет военнообязанных работников. За ошибки или нарушения военного учета налагаются штрафы территориальных центров комплектования.

Штрафы за нарушение военного учета на предприятиях

В мирное время штраф для предприятий составляет от одной тысячи до одной тысячи пятисот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан. После объявления военного положения и начала общей мобилизации штрафы растут, составляя от двух до трех тысяч пятисот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, сообщает Политека.

Мобилизация и ответственность предприятий

Мобилизация влияет на систему военного учета и предприятия, не обеспечивающие надлежащий учет, могут быть оштрафованы. Штрафы во время мобилизации значительно выше, поэтому важно соблюдать правила учета военнообязанных.

Военный учет: нельзя игнорировать

Правильный военный учет на предприятиях критически важен, особенно при мобилизации. Нарушение этого учета приводит к штрафам, поэтому предприятиям необходимо обеспечить его исполнение во избежание санкций.

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