Пенсионеры могут обращаться в Офис омбудсмана за предоставленными контактами.

В Офисе омбудсмана предупредили об угрозе прекращения выплаты пенсий для жителей временно оккупированных территорий, которые не пройдут обязательную физическую идентификацию в течение шести месяцев, сообщает Politeka.net .

Дмитрий Лубинец, уполномоченный Верховной Радой Украины по правам человека, объяснил , что тем, кто не пройдет идентификацию, пенсионные выплаты могут быть приостановлены.

В то же время, есть возможность возобновить выплаты через видеоидентификацию.

Причины прекращения выплаты пенсий

Физическая идентификация – это доказательство личности на базе документов. Согласно закону № 3674-IX, одно из оснований для прекращения пенсии – неполучение выплаты в течение шести месяцев и непрохождение идентификации, сообщает Политека.

Как пройти видеоидентификацию для пенсионеров с ВТО?

Процедура видеоидентификации позволяет возобновить выплату пенсии. Для этого нужно:

Перейти на веб-портал Пенсионного фонда.

Выберите раздел «Заявление на идентификацию с помощью видеоконференции».

Заполнить форму и подать заявку.

Ожидать подтверждения в течение 10-30 рабочих дней.

Что делать, если возникают проблемы?

Пенсионеры могут обращаться в Офис омбудсмана за контактами:

Телефоны: 0 800 501 720, 044 299 74 08.

Електронна адреса: hotline@ombudsman.gov.ua.

Без прохождения идентификации пенсионные выплаты могут быть приостановлены, поэтому важно не откладывать этот процесс.

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