Справка о месте регистрации может быть получена лично в ЦНАПе или через портал "Действие".

Прописка , или регистрация места жительства, является важной составляющей административной практики в Украине, сообщает Politeka.net .

В 2025 году процесс регистрации претерпел изменения, упрощающие и цифровизирующие процедуру, говорится в законодательстве .

Как пройти регистрацию места жительства в 2025 году

В соответствии с законодательством лицо, изменившее место жительства, должно зарегистрироваться в течение 30 дней. В случае нарушения срока могут быть наложены штрафы.

Снятие с предыдущего места регистрации и прописка по новому адресу может быть выполнено одновременно. Для этого необходимо обратиться в ЦНАП, местные органы или органы исполнительной власти в сельских районах, имея при себе паспорт и заполненное заявление.

Документы для прописки в 2025 году

Для регистрации места жительства необходимо предоставить:

паспорт или ID-карту;

паспорт собственника жилья (если регистрация проходит в чужом жилье);

документ, подтверждающий право собственности на жилье;

военный билет (для военнообязанных);

заявление на снятие с предварительной регистрации (при необходимости);

квитанцию ​​об уплате административного взноса.

Как зарегистрировать место жительства ребенка

Для прописки ребенка в 2025 году необходимо добавить:

паспорта или ID-карты родителей;

свидетельство о рождении ребенка;

квитанцию ​​об уплате административного сбора;

согласие ипотекодержателя (если жилье в ипотеке);

заполненное заявление.

Согласие владельца жилья не требуется, если прописка ребенка происходит по адресу родителя, сообщает Политека.

Как получить справку о прописке

Справку о месте регистрации можно получить лично в ЦНАПе или через портал "Действие".

Штрафы за отсутствие прописки в 2025 году

За нарушение срока регистрации до 30 дней может быть вынесено предупреждение. В случае просрочки, превышающей год, налагается штраф от 17 до 51 гривны (1-3 тысяч рублей).

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