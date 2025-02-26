Прописка , или регистрация места жительства, является важной составляющей административной практики в Украине, сообщает Politeka.net .
В 2025 году процесс регистрации претерпел изменения, упрощающие и цифровизирующие процедуру, говорится в законодательстве .
Как пройти регистрацию места жительства в 2025 году
В соответствии с законодательством лицо, изменившее место жительства, должно зарегистрироваться в течение 30 дней. В случае нарушения срока могут быть наложены штрафы.
Снятие с предыдущего места регистрации и прописка по новому адресу может быть выполнено одновременно. Для этого необходимо обратиться в ЦНАП, местные органы или органы исполнительной власти в сельских районах, имея при себе паспорт и заполненное заявление.
Документы для прописки в 2025 году
Для регистрации места жительства необходимо предоставить:
паспорт или ID-карту;
паспорт собственника жилья (если регистрация проходит в чужом жилье);
документ, подтверждающий право собственности на жилье;
военный билет (для военнообязанных);
заявление на снятие с предварительной регистрации (при необходимости);
квитанцию об уплате административного взноса.
Как зарегистрировать место жительства ребенка
Для прописки ребенка в 2025 году необходимо добавить:
паспорта или ID-карты родителей;
свидетельство о рождении ребенка;
квитанцию об уплате административного сбора;
согласие ипотекодержателя (если жилье в ипотеке);
заполненное заявление.
Согласие владельца жилья не требуется, если прописка ребенка происходит по адресу родителя, сообщает Политека.
Как получить справку о прописке
Справку о месте регистрации можно получить лично в ЦНАПе или через портал "Действие".
Штрафы за отсутствие прописки в 2025 году
За нарушение срока регистрации до 30 дней может быть вынесено предупреждение. В случае просрочки, превышающей год, налагается штраф от 17 до 51 гривны (1-3 тысяч рублей).
Последние новости Украины:
Напомним, Politeka писала, Часть штрафов выросла: украинцам придется платить больше, названы нарушения.
Также Politeka писала, что через несколько дней в Украине вступят в силу новые ограничения на переводы: что стоит знать о штрафах.
Полиция предупредила украинцев: за невнимательность на дорогах могут наказать серьезным штрафом.