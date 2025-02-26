Мужчина может содержать ребенка, не являющегося его родным, и в таком случае он тоже имеет право на отсрочку от мобилизации.

Многодетные родители имеют право на отсрочку от мобилизации , даже если один из их детей не родной, а ребенок жены, сообщает Politeka.net .

По словам адвоката Юрия Айвазяна, чтобы получить отсрочку от мобилизации, ТЦК требует подтверждения того, что человек фактически занимается воспитанием и содержанием детей, даже если они не его родные.

Важным фактором в этом случае является усыновление ребенка, поскольку это дает возможность официально подтвердить статус ребенка как находящегося на иждивении.

Кто имеет право на отсрочку от мобилизации?

Согласно действующему законодательству, многодетные родители имеют право на отсрочку от мобилизации. Родителями считаются те, у кого на воспитании трое или более несовершеннолетних детей. Важно, что право на отсрочку не зависит от того, проживают ли дети с отцом, главное — обеспечивается ли содержание, в том числе финансовое, сообщает Политека.

Как быть, если ребенок не родной?

Иногда мужчина может содержать ребенка, который не является его родным. К примеру, это может быть ребенок супруги от предшествующего брака. В таком случае для того, чтобы ребенок учитывался в перечне находящихся на иждивении, необходимо пройти процесс усыновления. Это позволяет предоставить документальное подтверждение того, что гражданин занимается воспитанием и содержанием ребенка, являющегося одним из основных критериев для предоставления отсрочок от мобилизации.

Какие документы требуются для отсрочки мобилизации?

Для получения отсрочки от мобилизации ТЦК требуется следующее:

Документ, подтверждающий статус многодетного отца (например, свидетельства рождения детей).

В случае содержания чужого ребенка документ об усыновлении.

Только в таком случае можно быть уверенным, что отсрочка будет предоставлена, поскольку важно не только содержать детей, но и официально подтвердить этот статус через соответствующие документы.

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