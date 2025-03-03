Весна-2025 в Украине будет особенной: синоптики прогнозируют не только повышенную температуру, но и нестабильные погодные условия , сообщает Politeka.net .

Погода весной 2025 года обещает быть теплее обычного на 1-2 градуса, но с незначительными периодами похолодания, информирует известный синоптик Вера Балабух для ТСН.

По ее словам, эта весна будет засушлива, особенно в северных регионах. В марте и мае осадков будет значительно меньше климатических норм, а их количество может почти уменьшиться на треть. В северных регионах осадки выпадут около 100 мм в сезон, что обычно характерно для южных степей.

Когда завершатся морозы: погода весной 2025

По словам Веры Балабух, в этом году весна принесет некоторое потепление, но морозы все же не исчезнут сразу. В марте температура в Украине будет в пределах +3…+7°C. Однако на востоке и в горах температура может быть легко ниже - до -3°C, сообщает Политека.

Согласно прогнозу погоды на март 2025 года, средняя температура по Украине будет колебаться от +5...+7°C к югу от Одесской области и Закарпатья до +3...+4°C на востоке. Уже в апреле температура может подняться до +10°C, а к югу достигнет +12°C. В мае, как ожидается, средняя температура будет около +15°C, с последующим потеплением на юге до +19°C.

В общем, весенний прогноз обещает теплую погоду, однако синоптики отмечают возможные краткосрочные периоды похолодания, что следует принимать во внимание при планировании путешествий и других мероприятий на март и апрель 2025 года.

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