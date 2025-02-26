Получить отсрочку могут также родные погибших, освобожденные из плена или ухаживающие за родственниками с инвалидностью.

Военное положение и мобилизация в Украине продлены до мая 2025 года, но не все граждане подпадают под призыв, сообщает Politeka.net .

В марте 2025 года некоторые категории лиц могут оформить отсрочку, информирует Телеграф .

Кто имеет право на отсрочку?

В соответствии с Законом Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", отсрочку могут получить:

Лица с инвалидностью или временно непригодны по состоянию здоровья.

Родители троих и более детей до 18 лет (кроме тех, кто имеет задолженность по алиментам).

Одинокие родители , воспитывающие ребенка из-за смерти или лишения родительских прав второго родителя.

Попечители детей с инвалидностью или тяжелыми заболеваниями.

Ухаживающие за тяжелобольными родственниками .

Студенты по дневной форме обучения.

Ученые и преподаватели , работающие от 0,75 ставки.

Также могут получить отсрочку родные погибших, освобожденные из плена или ухаживающие за родственниками с инвалидностью, сообщает Политека.

Изменения в бронировании работников

С 22 ноября 2024 отсрочки, оформленные через Министерство экономики или портал «Действие», будут действовать до 28 февраля 2025 года. Критически важное предприятие должно подтвердить свой статус до конца февраля.

Как оформить отсрочку?

Для получения отсрочки обращайтесь в ТЦК со следующими документами:

Паспорт.

Военный билет.

Документы, подтверждающие основания для отсрочки (справки об инвалидности, свидетельства рождения детей, медицинские выводы).

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