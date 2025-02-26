Нумизматы готовы платить от нескольких сот до тысяч гривен за редкие экземпляры монет.

Обычные монеты могут стать источником значительной прибыли для украинцев, ведь некоторые номиналы оценены в суммы, достигающие 8 000 гривен, сообщает Politeka.net .

Рассмотрим самые ценные варианты, на которые можно заработать.

50 копеек 1994 года

Эта монета может принести владельцу от 6000 до 14000 грн в зависимости от ее состояния. Наиболее ценна разновидность 1.2АЕс , которая имеет следующие характерные особенности:

небольшие отверстия в нижней части трезубца;

в гроздьях №1, 7 и 8 хвостик не прилегает к ягоде;

средняя по размеру группа с 8 насечками.

Важно не путать с вариантом 1.2АЭк , имеющим 7 насечек на группе – такая монета не представляет нумизматической ценности, сообщает Политека.

1 копейка 1994 года

Этот номинал чеканили для годового набора Национального банка, но в свободное обращение он не попал. Но некоторые экземпляры все же появляются на рынке благодаря так называемым "хулиганкам" – монетам, изготовленным для заработка на нумизматах.

Известны штаммы 2БА, 2БВ и 3БА , которые чеканились из разных металлов: латуни, меди, серебра, алюминия. Стоимость таких монет – от 3000 до 8000 грн. Однако монеты следует проверить на подделку: дешевые алюминиевые копии продают за 50–60 грн.

1 гривна 1996 года

Поскольку этот номинал был массовым, большинство его вариантов не интересуют коллекционеров. Однако есть уникальные экземпляры, за которые можно получить до 8000 грн.

Ценятся две разновидности:

1АБг – имеет гладкую группу;

1АБ1.1 – на группе отчеканена дата 1995 года.

Если даты на реверсе и группе не совпадают (например, 1996 и 1995), это значительно увеличивает ценность монеты. Такие экземпляры были пробными, а их ограниченное количество делает их еще более ценными.

Источник: Новости.LIVE

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