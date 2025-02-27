Даже украинские пенсионеры могут оказаться под угрозой штрафов из-за невнимательности или незнания определенных требований, сообщает Politeka.net.

О том, за какие нарушения пенсионера могут быть оштрафованы в марте 2025 года, отмечается в Законе Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Согласно Закону Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", пенсионеры могут быть оштрафованы, если не сообщат своевременно об изменениях, которые могут повлиять на размер их пенсии. Например, задержка в предоставлении информации в Пенсионный фонд Украины может привести к штрафам и значительным потерям части пенсии.

Как пишет Политека, информацию об изменениях следует подавать в течение 10 дней в следующих случаях:

смена места постоянной регистрации;

смена фамилии, имени или отчества;

трудоустройство или увольнение с работы;

получение ID-карты вместо старого паспорта;

оформление нового паспорта при потере предыдущего;

получение нового регистрационного номера налогоплательщика.

Штрафы предусмотрены статьей 16 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". В случае если из-за отсутствия или запоздалого уведомления пенсионером о вышеупомянутых изменениях были начислены чрезмерные пенсионные выплаты, ПФУ может забирать до 20% пенсии до полного возврата неправомерно полученных средств.

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