Синоптики также предупреждают, что морозы будут постепенно отступать, а днем ​​температура воздуха продолжит расти.

Погода на грани зимы и весны подготовила для украинцев значительные температурные контрасты, сообщает Politeka.net .

В ночь на 26 февраля страну еще сковывал мороз до -16°C, однако уже днем ​​на западе столбики термометров поднимутся до +8°C, сообщает синоптик Наталья Диденко.

По прогнозу Диденко, среда, 26 февраля, пройдет без осадков благодаря антициклону. Тем не менее, температура воздуха в Украине начинает меняться.

«Морозный диктат постепенно слабеет. В восточных областях еще будет холодно - ночью от -10°C до -16°C, в центральных и северных регионах -7...-12°C, а на западе уже мягче - от -2°C до -8°C», - отметила Диденко.

В дневные часы 26 февраля погода будет демонстрировать потепление. На Левобережье останется прохладно - от -2 до -7°C, однако в западных регионах прогноз погоды обещает плюсовые температуры: от +3°C до +8°C. В Киеве осадки маловероятны, ночью -8…-10°C, днем ​​столбики термометров достигнут 0°C, сообщает Политека.

Синоптики также предупреждают, что морозы будут постепенно отступать, а днем ​​температура воздуха продолжит расти. По прогнозу погоды первые серьезные осадки придут с наступлением весны. 1 марта в Украине ожидается мокрый снег и дождь, что станет началом весенних изменений в погоде.

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