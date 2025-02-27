Налоговая служба обычно не занимается активным поиском неплательщиков налога, поскольку затраты на поиск часто превышают сумму потенциальных штрафов.

В Украине облагаются налогом различные виды движимых и недвижимых активов, а также подарки, стоимость которых превышает определенный лимит, сообщает Politeka.net.

Уже более 10 лет граждане обязаны платить налоги на подарки, если их стоимость превышает установленный предел.

Согласно действующему законодательству, подарки включают не только денежные средства, но и другие активы, льготы, услуги и нематериальные блага, предоставляемые бесплатно или по цене ниже рыночной.

Налог зависит от стоимости подарка. Если его стоимость не превышает 25% минимальной зарплаты (в 2025 году это 2000 гривен), такой подарок не подлежит налогу. Однако это не касается денежных средств, для которых действуют отдельные правила. Как пояснила юрист Евгения Скворцова, подарки на сумму, превышающую указанный предел, подлежат налогообложению как дополнительное благо по ставке налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и военному сбору (ВЗ).

Как пишет Политека, рыночная цена подарка определяется по цене, которую можно получить на рынке на момент дарения. Для подтверждения стоимости могут использоваться документы, например, чек или квитанция. Оценка не обязательна.

Относительно денежных подарков налог необходимо уплатить независимо от суммы, даже если она не превышает 25% минимальной зарплаты. В этом случае нужно уплатить 5% НДФЛ (если даритель не является родственником первой или второй ступени) и военный сбор.

Уплата налога на подарки лежит на одаренном лице, которое должно перечислить его в бюджет. Если подарки предоставляются работодателем своим работникам или их детям, они должны правильно оформить эти расходы во избежание проблем с налоговыми органами. Подарки можно оплачивать безналично через предприятие (со счета) или наличными через доверенное лицо с предоставлением соответствующего отчета.

Налоги на подарки не уплачиваются, если они предоставляются родственникам первой или второй степени родства. К первой степени относятся дети, родители, супруги, ко второй – родные братья и сестры, дедушка и бабушка с обеих линий.

Ставки налогообложения подарков:

Нулевая ставка – для подарков от членов семьи первой и второй степени родства.

5% НДФЛ и 5% военный сбор — для подарков от лиц, не являющихся родственниками первой или второй степени родства.

18% НДФЛ и 5% военный сбор – для подарков от нерезидентов.

Доход от подарков необходимо указать в годовой налоговой декларации. Однако нерезиденты должны уплатить налог еще до нотариального оформления договора. Это правило не касается тех, кто получает подарки, не подлежащие налогообложению или тех, кто уже уплатил налоги на подарок.

Отметим, что многие украинцы не учитывают эти налоговые нормы или не знают о них. Налоговая служба обычно не занимается активным поиском нарушителей, поскольку затраты на поиск часто превышают сумму потенциальных штрафов.

Источник: РБК-Украина.

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