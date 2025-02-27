В то же время, до 31 декабря 2025 года услуга ПриватБанка для украинцев пока будет оставаться бесплатной.

Государственный банк ПриватБанк анонсировал введение комиссии за популярную услугу, которая сейчас предоставляется бесплатно, сообщает Politeka.net.

Речь идет об этом на официальном портале банковского учреждения ПриватБанка.

Согласно информации на официальном сайте ПриватБанка, с 1 января 2026 года клиентам ПриватБанка придется платить комиссию за организацию доставки перевыпущенной карты.

Как пишет Политека, эта услуга предоставляется бесплатно, однако со следующего года за ее использование придется платить:

80 гривен (с НДС) за доставку перевыпущенной карты по Украине;

за доставку перевыпущенной карты по Украине; за международную доставку — в соответствии с дифференцированным тарифом, который будет зависеть, в частности, от страны получения.

В то же время, до 31 декабря 2025 года услуга ПриватБанка будет оставаться бесплатной. Кроме того, ПриватБанк предлагает оформление различных типов карт, среди которых дебетовые и кредитные: карточка для выплат, студенческая, социальная, пенсионная. Также доступны дополнительные карты ПриватБанка как в физическом, так и онлайн-формате.

Напомним, согласно информации на сайте ПриватБанка, в случае подозрения на мошенничество клиенты могут подать официальное заявление. Если есть подозрения в недобросовестных действиях сотрудников ПриватБанка, необходимо заполнить соответствующую форму или отправить письмо в учреждение.

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Напомним, Politeka писала, ПриватБанк разъяснил новые лимиты, которые вступят в силу 1 февраля: ключевые изменения и важные детали.

Также Politeka писала, Через терминал ПриватБанк воруют деньги украинцев: "Через три дня средства так и не засчитали".

Как сообщала Politeka, Со счета ПриватБанка мошенники списали немалую сумму средств: клиент раскрыл, помог банк вернуть деньги.