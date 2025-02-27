Клиентка Ощадбанка сообщила в соцсетях, что в службе поддержки ей посоветовали обратиться в отделение банка.

Клиентка государственного Ощадбанка рассказала о блокировании ее карты после сбора средств на оснащение для мужчины, который служит в ВСУ, сообщает Politeka.net.

Соответствующее сообщение появилось на странице Ощадбанка Facebook.

По словам женщины, на завершающем этапе сбора мобильное приложение Ощадбанка перестало работать, а затем она получила сообщение об "ограничения онлайн-платежей из-за необычной активности" .

"Ситуация следующая: открывала я сбор для своего мужа на фронт, вот ссылка на этот сбор с фотоотчетами... В последние дни сбора Ощад24 перестает работать приходят следующие сообщения: "Мы заметили необычную активность по вашей карте 5-859* и, чтобы обезопасить вас, временно ограничились онлайн-платежей" .

Как пишет Политека, клиентка Ощадбанка сообщила в соцсетях, что в службе поддержки ей посоветовали обратиться в отделение банка, однако некоторые из них оказались закрытыми или вообще отсутствующими в ее городе.

В Ощадбанке объяснили, что банк действует исключительно в пределах действующего законодательства и согласно условиям договора комплексного банковского обслуживания . Если система фиксирует нетипичную или подозрительную активность , банк имеет право:

Устанавливать временные ограничения на финансовые операции.

на финансовые операции. Блокировать онлайн-платежи в мобильном приложении.

Для восстановления доступа к счету клиенту Ощадбанка нужно обратиться в отделение, подать заявление и пояснения по операциям, а также предоставить необходимые документы. Решение о разблокировании можно будет узнать после проверки в отделении банка.

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