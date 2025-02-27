Многие украинцы получают пенсии, не превышающие 30% их прежней заработной платы, в то же время существует категория лиц, для которых эта выплата достигает 50% от предыдущего оклада, сообщает Politeka.net.
Подробности сообщили в ПФУ.
Речь идет о судьях местных, апелляционных и Верховного Суда, которые находятся на заслуженном отдыхе. Однако их выплаты не называются пенсией, а имеют статус ежемесячного пожизненного денежного содержания . Это специальная пенсионная выплата, которая назначается пожизненно и выплачивается судьям в отставке вместо обычной пенсии на условиях, предусмотренных законом.
Как пишет Политека, главное требование для ее назначения – отставка судьи, а также достижение возрастного минимума:
- 62 года – для мужчин;
- 60 лет – для женщин.
Если судья ушел в отставку, но еще не достиг пенсионного возраста, он все равно имеет право на ежемесячное пожизненное денежное содержание. По достижении необходимого возраста он может избрать между получением этой выплаты или пенсии в соответствии с Законом № 1058-IV от 9 июня 2003 года.
Напомним, что с 1 апреля 2024 года в Украине минимальная зарплата выросла до 8 000 гривен в месяц или 48 гривен в час . Однако с 1 января 2025 года ее размер остался неизменным из-за замораживания социальных стандартов.
В то же время украинские депутаты инициировали законопроект, предусматривающий повышение минимальных пенсий, зарплат и прожиточного минимума . Документ уже представлен на рассмотрение Верховной Рады.
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