В 2024 году был зарегистрирован законопроект, предусматривающий значительное увеличение выплат за рождение ребенка для украинцев.

В 2025 году увеличение выплат за рождение или усыновление ребенка не предусмотрено, сумма денежной помощи установлена ​​Законом, сообщает Политека.

Размер денежной помощи за рождение или усыновление ребенка составляет 41280 гривен за каждого ребенка, независимо от того, сколько детей в семье. При этом сразу выплачивают 10320 грн, а остальные деньги распределяются как ежемесячное пособие по 860 грн на три года.

Кроме того, родители новорожденного ребенка имеют право получить одноразовую помощь от государства – "пакунок малюка", или заменить его на соответствующую денежную компенсацию в размере трех прожиточных минимумов для ребенка до 6 лет. Ранее Политека рассказывала, что выгоднее получать в 2025 году – "пакунок малюка" или деньги – статья здесь.

В марте 2024 года в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №11072, и если он будет принят, размер выплат при рождении или усыновлении ребенка ощутимо возрастет.

В законопроекте предлагается привязать размер денежной помощи за рождение ребенка к сумме прожиточного минимума для ребенка до шести лет, установленного на момент рождения малыша. Если закон будет принят, то выплаты будут составлять:

за первого ребенка – 150 прожиточных минимумов (сейчас это более 384 тысяч гривен);

за второго ребенка – 100 прожиточных минимумов (256 300 грн);

за третьего и каждого следующего ребенка – 50 прожиточных минимумов (128 150 грн).

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