В 2025 году увеличение выплат за рождение или усыновление ребенка не предусмотрено, сумма денежной помощи установлена Законом, сообщает Политека.
Размер денежной помощи за рождение или усыновление ребенка составляет 41280 гривен за каждого ребенка, независимо от того, сколько детей в семье. При этом сразу выплачивают 10320 грн, а остальные деньги распределяются как ежемесячное пособие по 860 грн на три года.
Кроме того, родители новорожденного ребенка имеют право получить одноразовую помощь от государства – "пакунок малюка", или заменить его на соответствующую денежную компенсацию в размере трех прожиточных минимумов для ребенка до 6 лет. Ранее Политека рассказывала, что выгоднее получать в 2025 году – "пакунок малюка" или деньги – статья здесь.
В марте 2024 года в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №11072, и если он будет принят, размер выплат при рождении или усыновлении ребенка ощутимо возрастет.
В законопроекте предлагается привязать размер денежной помощи за рождение ребенка к сумме прожиточного минимума для ребенка до шести лет, установленного на момент рождения малыша. Если закон будет принят, то выплаты будут составлять:
- за первого ребенка – 150 прожиточных минимумов (сейчас это более 384 тысяч гривен);
- за второго ребенка – 100 прожиточных минимумов (256 300 грн);
- за третьего и каждого следующего ребенка – 50 прожиточных минимумов (128 150 грн).
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