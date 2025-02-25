Чудотворная молитва "Три ангела" поможет украинцам защитить себя и своих близких от бед.

Чудотворная молитва “Три ангела” придаст сил украинцам, у которых опускаются руки и нет веры в будущее, особенно в услових войны, которая длится уже третий год, передает Politeka.net.

Как передает Политека, "Отче наш" - важная молитва православных украинцев, она несет огромную силу, слова могут сотворить чудо и дать веру украинцам в разгар войны, которую развязала Россия.

"Отче наш" и чудотворная молитва "Три ангела" - украинцы могут просить о защите и душевном спокойствии, которые нам необходимы в сложное время.

Отче наш, что еси на небесах!

Да святится имя Твое,

да приидет Царствие Твое,

да будет воля Твоя,

как на небе и на земле.

Хлеб наш насущный дай нам днесь;

и прости нам вины наши,

как и мы прощаем виновникам нашим;

и не введи нас в искушение,

но избавь нас от лукавого.

Ибо Твое есть Царство и сила и слава во веки.

Аминь.

После «Отче наш» прочтите молитву "Три ангела", важно, произносить ее искренее и с верой.

Господи благослови. Господи помоги.

Послал мне господь с небес трех ангелов,

трех Архангелов, трех верных телохранителей.

Велел им господь меня беречь,

от любой беды стеречь, беду не пускать,

всякую скотину от меня раба Божия (имя)

за тридевять земель прогонять.

Был бы я, раб божий (имя) закрыт

от земли до неба охранным забором

от любого бедствия и лютует, врага и

речи злого, от всякого супостата,

от болезни всякой, от дури бесполезной,

от духа злого, глаза лихого черного.

Храните меня три ангела, три архангела,

с утра до ночи, с ночи до утра,

во все сутки суточные.

Во имя Отца и Сына и святого духа.

Аминь. Аминь. Аминь.

Важно читать слова молитвы «Отче наш» и "Три ангела" от чистого сердца и без плохих мыслей.

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