В Украине военные, участвующие в защите страны, имеют право на получение выплат по оздоровлению.

Выплаты на оздоровление – это поддержка государства для тех, кто служит в условиях войны, сообщает Politeka.net.

Согласно украинскому законодательству, право на получение выплат на оздоровление имеют все военнослужащие независимо от звания и должности. Это касается не только проходящих службу по контракту, но и резервистов, мобилизованных лиц. Однако это право не распространяется на военнослужащих, выполняющих базовую военную службу.

Выплаты на оздоровление предоставляются ежегодно перед выходом в отпуск и выплачиваются вместе с заработной платой. Важно, чтобы военный имел право на отпуск в текущем году, поскольку не воспользовавшиеся отпуском военные могут лишиться возможности получить выплату на оздоровление, сообщила Политека.

Как оформить выплату на оздоровление

Для того чтобы получить помощь, военному нужно подать несколько документов: приказ командира о предоставлении отпуска, рапорт на выплату пособия и другие необходимые документы. Рапорт подается в воинскую часть или другой уполномоченный орган, где указывается дата отпуска и желание получить выплаты на оздоровление.

Как вычисляется размер выплат на оздоровление

Сумма выплаты зависит от должностного оклада военнослужащего, а также разных надбавок и других выплат. Как правило, он составляет один должностной оклад вместе с надбавками. Выплата производится непосредственно перед отпуском.

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