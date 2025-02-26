Гороскоп Таро на 26 февраля для всех знаков Зодиака, сделайте сегодня для себя одно небольшое дело.

Гороскоп Таро на 26 февраля для всех знаков Зодиака, вашему вниманию предлагается ежедневный прогноз, передает Politeka.net.

Нумерология дня связана с энергией числа жизненного пути 6, воспитания, и это предвещает события, которые произойдут в этот день.

Есть много способов использовать эту энергию наилучшим образом, но обязательно поставьте себе цель, выполните домашние дела, а затем расслабьтесь и восстановите силы.

Как передает Политека, гороскоп Таро на 26 февраля для всех знаков Зодиака составлен астрологами уже здесь:

Овен (21 марта - 19 апреля)

Карта Таро: Дьявол

Иногда возникает искушение попытаться заставить вас отказаться от поддержки, которую вы заслужили с таким трудом.

Вы можете думать, что не заслуживаете того, что вам предстоит пережить, и вас легко затянуть обратно в ловушку под названием прошлое, но не делайте этого.

Ты сейчас на распутье, и есть два пути, которые ты можешь выбрать. Один говорит идти вверх, другой приведет тебя обратно. Выбирай то, что новое ты хочешь, а не старое.

Гороскоп Таро на 26 февраля для всех знаков Зодиака: Телец (20 апреля - 20 мая)

Карта Таро: Колесо Фортуны

Существует множество причин достичь вершины своей профессии, хотя иногда вы можете задаться вопросом, стоит ли это вообще усилий.

Есть признаки того, что все уже не так, и, возможно, вас одолевают сомнения. Но именно ваша уникальность может вытащить вас наверх.

Не отказывайтесь от того, что любите, если чувствуете, что это того стоит.

Близнецы (21 мая - 20 июня)

Карта Таро: Рыцарь Кубков, перевернутая

Глаза любви могут не замечать реальность, особенно когда развевающийся флаг красного цвета.

Возможно, из-за своей любви к кому-то вы принимаете то, на что не согласились бы, но какой ценой?

Вы не хотите установить в своей жизни настолько низкий стандарт любви, чтобы в итоге оказаться в ситуации, когда вас будут топтаться по швам?

Поэтому, вместо того, чтобы игнорировать то, что вас беспокоит, проверьте свои отношения. Выскажитесь и посмотрите, действительно ли это красный флаг или проблема, с которой можно справиться.

Рак (21 июня - 22 июля)

Карта Таро: Четверка Пентаклей

Каждый хочет чувствовать себя в безопасности, когда дело касается финансов, но вы можете немного переборщить и стать слишком бережливым по неправильным причинам. Немного потворства себе сейчас вам не повредит.

Если вы действительно хотите вещь и она всего на несколько долларов дороже, возможно, стоит раскошелиться. Счастье того стоит.

Гороскоп Таро на 26 февраля для всех знаков Зодиака: Лев (23 июля - 22 августа)

Карта Таро: Рыцарь Пентаклей

Когда вы настраиваете свой ум на что-то, вещи происходят. Вы видите, как разворачиваются великие дела. Вы можете не видеть полноту своего успеха прямо сейчас.

Но это не значит, что этого не будет. Вы находитесь в центре событий, но вскоре, когда вы окажетесь на вершине этого холма, вы не только увидите все, чего вы достигли, но и будете морально готовы к следующему большому путешествию.

Дева (23 августа - 22 сентября)

Карта Таро: Десятка Мечей

Это предательство было таким резким и внезапным. Публично вы чувствуете себя униженным. Вы не думали, что кто-то может быть таким жестоким. Ветер выбит из ваших парусов.

Вы даже не хотите больше пытаться. Но, прежде чем вы закроете все свои социальные сети и отключите свой телефон.

Поменяйте адрес, помните, что вы — личность, и никто не имеет власти стереть из памяти все, что вы есть.

Эти чувства реальны, и они трудны, но они никогда не лишат вас блеска.

Весы (23 сентября - 22 октября)

Карта Таро: Шестерка Пентаклей, Перевернутая

Старая поговорка о том, что ничто не дается даром, может быть причиной того, что вы чувствуете себя неловко, когда друг предлагает что-то «из вежливости».

Когда кто-то перегибает палку, вы знаете, что за этим может быть причина. Особенно если отношения новые.

Возможно, они хотят чего-то большего, чем просто дружба, и вам стоит это выяснить, если ваша интуиция подсказывает вам это.

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Карта Таро: Пятерка Мечей, Перевернутая

Вытрите грязь со своей обуви, потому что пришло время избавиться от негативной энергии и отправиться на более зеленые пастбища.

Вам не просто так нужно было разобраться в этой проблеме, но теперь, когда она решена, пришло время стереть прошлое с лица земли и двигаться дальше.

Гороскоп Таро на 26 февраля для всех знаков Зодиака: Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Карта Таро: Пятерка Пентаклей

Вы использовали деньги как своего рода бальзам, чтобы скрыть боль и перестать чувствовать, что у вас все хорошо, когда вы так не думаете.

Шопинг-терапия оставила у вас ощущение внутренней пустоты и, возможно, даже вызвала чувство вины.

Верните то, что сможете, а затем поклянитесь найти новые способы борьбы со стрессом, которые впишутся в ваш бюджет.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Карта Таро: Десятка Пентаклей

Будьте внимательны к наследию. Когда вы делаете то, что можно передать другим, вы не только инвестируете свое время в свое будущее, но и в будущее будущих поколений.

Ваши действия имеют долгосрочное значение, и вы хотите, чтобы потраченное на них время было оправдано во многих отношениях.

Водолей (20 января - 18 февраля)

Карта Таро: Отшельник

Вам нужно это время для себя. В последнее время вы многое пережили, и без какого-либо тихого места в вашей жизни, чтобы поразмышлять над своими мыслями и чувствами, вы не сможете узнать, чего вы на самом деле хотите в жизни.

Не чувствуйте себя виноватым за то, что вы отстраняетесь от мира, тем более, что на это есть веская причина.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Карта Таро: Девятка Пентаклей

Так приятно получить первый чек, когда начинаешь новую работу.

Казалось, что вы никогда больше не найдете работу, но вот вы зарабатываете столько, сколько хотели, и начинаете свой путь к самодостаточности.

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