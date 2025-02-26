После подачи заявления, Пенсионный фонд свяжется для согласования времени и способа проведения видеоидентификации для получения пенсии.

Обязанность проходить физическую идентификацию каждые 6 месяцев определена для лиц, получающих пенсионные выплаты через АО "Ощадбанк", сообщила Politeka.net.

В ПФУ сообщили подробности об идентификации через видеосвязь.

Для видеоидентификации пенсионеру нужно иметь документ, подтверждающий его личность, обычно паспорт гражданина Украины. Если пенсия предназначена для детей, для идентификации следует предоставить свидетельство о рождении.

Как пишет Политека, если во время видеоидентификации присутствует законный представитель или помощник пенсионера, кроме своего документа, подтверждающего личность, он должен предоставить документ, подтверждающий его полномочия. Это регламентируется Порядком, утвержденным постановлением правления Пенсионного фонда Украины от 20.11.2023 № 49-2, зарегистрированным в Министерстве юстиции Украины 05.12.2023 под № 2111/41167.

Заявление на видеоидентификацию можно подать одним из следующих способов:

через телефонную связь посредством Контакт-центра Пенсионного фонда Украины;

через портал электронных услуг Пенсионного фонда, заполнив соответствующую электронную форму.

Для подачи заявления по телефону необходимо выполнить следующие шаги:

Позвонить по телефону на один из номеров Контакт-центра Пенсионного фонда Украины: 0800 503 753, (044) 281-08-70, (044) 281-08-71.

Следовать инструкциям, которые озвучит оператор. Для подачи заявления на идентификацию выбрать пункт "Вопросы выплаты пенсий и идентификации", нажав цифру 3.

Предоставить оператору необходимые данные для заполнения заявления, включая адрес электронной почты и номер телефона для обратной связи.

После подачи заявления, Пенсионный фонд свяжется с вами для согласования времени и способа проведения видеоидентификации. Процесс видеоидентификации длится 30 календарных дней, но не ранее 10 рабочих дней после подачи заявления.

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