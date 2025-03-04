Нумизматы готовы заплатить немалые суммы за редкие монеты, поэтому у каждого, кто хочет заработать на монетах, есть шанс найти настоящие сокровища.

Продажа монет в Украине стала не только хобби, но и выгодным бизнесом, сообщает Politeka.net .

За некоторые экземпляры можно получить до 5000 грн - главное, уметь распознать их среди обычных копеек, пишет специализированный портал " Монеты-ягодки ".

Какие монеты могут принести до 5000 грн.

25 копеек 1992 года

Самые распространенные монеты 1992 года как разновидности 1.1ААв, 1.2ААв и 1.2ААм не имеют большой ценности. Однако среди них есть редкие экземпляры, за которые можно получить большую сумму. Это первые монеты, которые чеканились на Луганском станкостроительном заводе, которые считаются пробными. В частности, штамм 5.1ДАг с гладкой группой имеет высокую стоимость, если имеет следующие признаки:

средний зуб трезубца округлый и толстый;

хвостик буквы - касается буквы Н;

гроздь №2 в форме тупоугольного треугольника;

группа гладкая, без насечек.

Также стоит обратить внимание на 25 копеек 1992 года с вдавленным трезубцем, отчеканенным английскими штемпелями. Их стоимость на аукционах может достигать нескольких тысяч гривен, сообщает Политека.

1 гривна 2001 года

Тираж этой монеты составил 100 миллионов, но среди них есть редкие экземпляры, которые можно продать за 5000 грн и больше. Разновидность 1АДг, имеющая гладкую группу без надписей, ценна. Поскольку такие монеты часто подделывают, важно обращать внимание на признаки оригинала:

вес — 6,8 грамма;

диаметр - 26 мм;

расстояние между крайними остями: у обычной монеты – 18,7 мм, у редкой – 18,3 мм.

Как заработать на монетах?

Для того чтобы заработать на монетах, важно внимательно проверять свою коллекцию. Если среди ваших монет есть редкие экземпляры, как 25 копеек 1992 года с вдавленным трезубцем или 1 гривна 2001 без надписей на группе, вы сможете продать их за 5000 грн или больше.

Как писала Politeka, Украинцы могут упразднить обмен долларов и вернуть средства: в НБУ раскрыли, как это сделать.

Как сообщала Politeka, Курс валют и размер зарплат: появились прогнозы на 2025 год, что ждет украинцев.

Также Politeka информировала о том, что Украина присоединится к зоне платежей в евро: в НБУ сообщили, что это означает и заменят ли гривну валютой ЕС.