В Украине вводят графики отключения света, стало известно, чего ждать 25 февраля и какие области затронут ограничения.

У Украины во вторник 25 февраля начали вводить графики отключения света, граждан просят более ответственно потреблять электроэнергию, сообщает Politeka.net.

Украинцам рассказали, где введут графики отключения света 25 февраля:

О графиках отключения света 25 февраля было предупреждено в Каменском.

25 февраля в связи с выполнением профилактических работ произойдет временное прекращение электроснабжения по некоторым адресам, об этом сообщили в «ДТЭК Днепровские электросети».

25 февраля с 8:00 до 18:00 графики отключения света 25 февраля будут в Каменском по адресу ул. Польская пер. Гетьмана Сагайдачного, просп. Свободы, ул. Елены Пчелки, ул. Богдана Хмельницкого, ул. Кольцевая, ул. Максима Чиженко, ул. Волшебная, ул. Широкая, просп. Юбилейный, ул. Канатная, ул. Лисичанская, ул. Миргородская, пер. 1-й Полевой, пер. 2-й Полевой, проезд 1-й Карпатский, проезд 2-й Карпатский, проезд 3-й Карпатский.

В случае возникновения вопросов по графику отключения света 25 февраля обращайтесь по телефонам «ДТЭК Днепровские электросети»: +38 (056) 790 99 00, для мобильных : +38 (066) 790 99 00, +38 (067) 790 97 03,

В Хмельницком тоже будут плановые графики отключения света 25 февраля. Об этом сообщает пресс-служба Хмельницкоблэнерго. В компании подали адреса и время плановых отключений, ознакомиться с ними можно здесь .

Графики отключения света 25 февраля ожидаются в некоторых населенных пунктах Ровенской области, с 24 по 25 февраля, с 08:00 до 17:00 без электричества будут некоторые абоненты в селе Богдашев, ул. Богдашевская, ул. Р. Отничука, ул. Огиенко, ул. Садовая.

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