Тарифы на электроэнергию, водоснабжение и другие услуги не подпадают под мораторий и могут изменяться.

Эксперты отмечают, что действующий тариф на электроэнергию нуждается в пересмотре - вопрос стоит ли ожидать повышения цены на электроэнергию весной 2025 года остается актуальным, сообщает Politeka.net.

Ряд экспертов сообщил, возрастут ли тарифы на электроэнергию уже в 2025 году.

С 2022 года был введен мораторий на повышение тарифов на газ, отопление и горячую воду, который продлится до окончания войны. Однако тарифы на электроэнергию, водоснабжение и другие услуги не подпадают под мораторий и могут меняться. Эксперты разделяются во мнениях относительно того, стоит ли ожидать повышения цен в 2025 году.

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам топливно-энергетического комплекса Андрей Герус отметил, что пока не планируется повышение тарифов, но есть определенные вопросы относительно тарифов на воду и распределение газа, которые не менялись с начала войны.

Согласно постановлению Кабинета Министров Украины №632, тариф на электроэнергию для населения составляет 4,32 грн/кВтч и будет оставаться неизменным до 30 апреля 2025 года. Однако с учетом постоянных атак на энергетическую инфраструктуру эксперты предполагают возможное повышение тарифов уже в 2025 году, в том числе с 1 июня. Ориентировочно новый тариф может составлять 6,64 грн/кВт·час.

Финансирование проектов по восстановлению энергетической инфраструктуры, таких как достройка энергоблоков на Хмельницкой АЭС и строительство Каневской ГАЭС может потребовать дополнительных средств, что может стать основанием для повышения тарифов.

Как пишет Политека, тарифы для бизнеса с 1 июня 2024 года повысятся значительно, из-за необходимости ремонта энергетической инфраструктуры после российских атак. Для потребителей с электроотоплением до 30 апреля 2025 года действуют тарифы: 2,64 грн/кВтч за потребление до 2000 кВтч в месяц и 4,32 грн/кВтч за превышение этого предела.

К началу 2025 года некоторые категории граждан смогут получить электроэнергию по пониженным тарифам до конца отопительного сезона. Это касается жильцов многоквартирных домов без газоснабжения или с проблемами с теплоснабжением. Для владельцев двухзонных и трехзонных счетчиков тариф на электроэнергию ночью с 23:00 до 07:00 будет снижен на 50%, что составляет 2,16 грн/кВтч.

Тарифы для бизнеса возрастут из-за необходимости восстановления инфраструктуры и улучшения условий для взаимодействия со странами ЕС. Однако, по мнению экспертов, эти тарифы не будут одинаковыми для населения и бизнеса.

Источник: Фокус.

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