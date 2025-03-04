Украинцы обязаны проверять счетчики газа, чтобы обеспечить точный учет потребляемого газа, избежать возможных переплат и своевременно выявлять технические неисправности, сообщает Politeka.net .
Согласно правилам, поверка счетчиков газа должна производиться через определенные промежутки времени, зависящие от типа прибора, а все расходы на проверку покрывает Оператор газораспределительной сети, пишет " Нафтогаз ".
Газовые счетчики, как и любая техника, могут со временем давать погрешность в показателях, влияющих на точность счетов. Вот почему проверять счетчики газа нужно регулярно.
Когда нужно проверять счетчики газа?
Периодичность поверки газовых счетчиков зависит от класса точности прибора:
Счетчики класса точности 1 проверяются каждые два года .
Счетчики класса точности 1,5 должны проверяться каждые восемь лет .
Кроме того, владельцы газовых счетчиков имеют право на внеочередную проверку, если возникают обстоятельства. Это может быть необходимо, если:
есть сомнения в правильности показаний;
поврежден отпечаток поверочного клейма;
счетчик не использовался длительное время.
Кто платит за проверку счетчика газа?
Согласно действующему законодательству все расходы, связанные с проверкой счетчиков газа, покрывает Оператор газораспределительной сети (ГРМ) в вашем регионе. Это включает:
демонтаж счетчика;
транспортировка на проверку;
непосредственную поверку;
монтаж и подключение прибора после проверки
Что будет, если не проверять счетчики газа в срок?
Если срок поверки счетчика газа истек, а проверка не была произведена, поставщик газа имеет право перевести потребителя на нормативные начисления. В таком случае объем потребленного газа будет определяться по средним нормам, что может привести к значительно большим затратам на газ, сообщает Политека.
Как узнать, когда ваш счетчик газа нуждается в проверке?
Чтобы узнать дату следующей поверки счетчика, можно воспользоваться несколькими способами:
проверить дату проверки в паспорте счетчика;
зайти в личный кабинет на сайте поставщика газа;
Обратиться к оператору газораспределительной сети в вашем регионе.
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