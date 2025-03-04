Расходы, связанные с проверкой счетчиков газа, возмещает Оператор газораспределительной сети в вашем регионе.

Украинцы обязаны проверять счетчики газа, чтобы обеспечить точный учет потребляемого газа, избежать возможных переплат и своевременно выявлять технические неисправности, сообщает Politeka.net .

Согласно правилам, поверка счетчиков газа должна производиться через определенные промежутки времени, зависящие от типа прибора, а все расходы на проверку покрывает Оператор газораспределительной сети, пишет " Нафтогаз ".

Газовые счетчики, как и любая техника, могут со временем давать погрешность в показателях, влияющих на точность счетов. Вот почему проверять счетчики газа нужно регулярно.

Когда нужно проверять счетчики газа?

Периодичность поверки газовых счетчиков зависит от класса точности прибора:

Счетчики класса точности 1 проверяются каждые два года .

Счетчики класса точности 1,5 должны проверяться каждые восемь лет .

Кроме того, владельцы газовых счетчиков имеют право на внеочередную проверку, если возникают обстоятельства. Это может быть необходимо, если:

есть сомнения в правильности показаний;

поврежден отпечаток поверочного клейма;

счетчик не использовался длительное время.

Кто платит за проверку счетчика газа?

Согласно действующему законодательству все расходы, связанные с проверкой счетчиков газа, покрывает Оператор газораспределительной сети (ГРМ) в вашем регионе. Это включает:

демонтаж счетчика;

транспортировка на проверку;

непосредственную поверку;

монтаж и подключение прибора после проверки

Что будет, если не проверять счетчики газа в срок?

Если срок поверки счетчика газа истек, а проверка не была произведена, поставщик газа имеет право перевести потребителя на нормативные начисления. В таком случае объем потребленного газа будет определяться по средним нормам, что может привести к значительно большим затратам на газ, сообщает Политека.

Как узнать, когда ваш счетчик газа нуждается в проверке?

Чтобы узнать дату следующей поверки счетчика, можно воспользоваться несколькими способами:

проверить дату проверки в паспорте счетчика;

зайти в личный кабинет на сайте поставщика газа;

Обратиться к оператору газораспределительной сети в вашем регионе.

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