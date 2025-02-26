Мужчина имеет право на пенсию в размере 23459 гривен, но Пенсионный фонд Украины неправомерно ограничил ее выплату до 20930 гривен, он требовал компенсацию в размере 50 тысяч гривен за нарушение своих прав, сообщает Politeka.net.

Этот случай стал предметом рассмотрения Ковпаковского районного суда Сум.

Муж получает пенсию по выслуге лет с 01.08.2000 года. Однако Пенсионный фонд неправильно ограничивал ее размер и не начислил доплату, предусмотренную постановлением Кабинета Министров Украины от 14 июля 2021 года №713, для отдельных категорий лиц. Суд признал действия ПФУ противоправными и обязал выплатить доплату в размере 2 тысяч гривен, начиная с момента прекращения этой доплаты.

Однако Пенсионный фонд продолжал нарушать судебные решения. В октябре 2023 г. Сумской окружной административный суд вынес еще одно решение, в котором признал ограничение максимального размера пенсии неправомерным и обязал ПФУ произвести перерасчет и выплату без таких ограничений. Суд также установил, что ПФУ не выполнял решения о перерасчете и доплате.

В результате суд удовлетворил иск мужчины и приказал Пенсионному фонду возместить ему моральный ущерб в сумме 50 тысяч гривен.

Однако после исполнения решения суда Пенсионный фонд ограничил максимальный размер пенсии десятью минимальными прожиточными минимумами для лиц, потерявших трудоспособность. За неисполнение судебного решения был наложен штраф в размере 5100 гривен.

Суд также удовлетворил иск мужчины о возмещении морального вреда и назначил компенсацию в сумме 10 тысяч гривен. Суд отметил, что нарушение его пенсионных прав повлекло за собой значительные душевные страдания, и, учитывая серьезность и продолжительность нарушений, возмещение морального вреда является обоснованным и достаточным в этой ситуации.

Источник: Информатор.

Последние новости Украины:

Напомним Politeka писала, ПФУ без предупреждения "урезал" пенсию: украинцам дали совет, как вернуть свои деньги.

Также Politeka писала, что После увольнения судья получил немалую сумму пенсии: он решил, что ему мало и отсудил еще больше.

Как сообщала Politeka, Пенсионерам могут сразу выплатить пенсию за шесть месяцев: в ПФУ раскрыли, что для этого нужно.