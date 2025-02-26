Мужчину, который служит в Вооруженных силах Украины, задержали , когда он управлял автомобилем в нетрезвом состоянии с фальшивым водительским удостоверением, сообщает Politeka.net.

Как стало известно из материалов Единого государственного реестра досудебного расследования, инцидент произошел 22 января 2025 года в Березовке Одесской области. В тот день правоохранители остановили водителя, который находился за рулем в нетрезвом состоянии. В ходе составления административного протокола выяснилось, что он предъявил поддельное водительское удостоверение.

Впоследствии следствие установило, что мужчина, занимая должность старшего механика водителя в танковом батальоне, сознательно передал свои личные данные неустановленному лицу для изготовления фальшивого документа. Поддельное водительское удостоверение было выдано от имени территориального сервисного центра, однако оно не соответствовало официальным образцам, сообщает Политека.

Долгое время мужчина пользовался этим удостоверением, пока его не поймали за рулем в нетрезвом состоянии. Дело квалифицировано по статье подлога документов. Военный признал свою вину и согласился на рассмотрение дела в упрощенном порядке.

Суд решил наложить на него штраф в размере 5100 гривен, а также обязал оплатить расходы на проведение судебно-технической экспертизы в сумме 3183 гривны.

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