Этот размер пенсии установлен для выходящих на пенсию на общих основаниях.

Размер пенсии в Украине зависит от продолжительности страхового стажа и уровня заработной платы, приблизительно для расчета будущих выплат можно воспользоваться пенсионным калькулятором, сообщает Politeka.net.

Стало известно, какую пенсию получат украинцы с зарплатой в 25 тысяч гривен.

В 2025 году мужчина с 32 годами страхового стажа и месячной зарплатой 25 тысяч гривен может рассчитывать на пенсию в размере 8764 гривны.

Как пишет Политека, этот размер пенсии установлен для выходящих на пенсию на общих основаниях. Для льготных категорий, таких как ветераны войны, дети войны, почетные доноры и люди с выдающимися заслугами перед государством, выплаты будут другими.

Также стоит отметить, что женщина с аналогичным уровнем заработной платы и трудовым стажем, которая выходит на пенсию в 60 лет, получит немного большую сумму – 8800 гривен.

Напомним, на 2025 год минимальная заработная плата в Украине прогнозируется на уровне примерно 8000 – 9000 гривен. Единый социальный взнос (ЕСВ), уплачиваемый из этой суммы, составляет 22%, то есть примерно 1760 – 1980 гривен ежемесячно направляется в Пенсионный фонд.

Для людей, получавших минимальную зарплату, коэффициент заработка будет близок к 1, что влияет на размер пенсии.

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