25 февраля в Украине ожидается изменение погодных условий: снежный покров станет уменьшаться, и снег останется только на востоке страны.

Во вторник прогнозируется резкое похолодание ночью, а днем ​​температура в большинстве регионов повысится, особенно на юге и западе, сообщает Politeka.net .

Согласно данным метеорологов ночью температура в Украине снизится до -14 градусов, что охватит Сумскую и Черниговскую области. Несмотря на сильные морозы на Севере, в других областях температура будет колебаться от -9 до -12 градусов.

В южных (Одесская область) и западных регионах страны температура поднимется до +5 градусов, а в Закарпатье можно ожидать самую теплую погоду с +6 градусами. Наиболее комфортные условия для пребывания на улице будут на западе и юге Украины, сообщает Политека.

В Киеве ночью прогнозируется резкое похолодание до -12 градусов, а днем ​​температура будет варьироваться от -1 до +1 градуса. Этот день также отмечается уменьшением снежного покрова. Снег будет идти только в Луганской и Донецкой областях. В других регионах страны осадков не предполагается.

Вместе с тем прогноз на следующие дни указывает на то, что 26 февраля температура днем ​​повысится в большинстве областей Украины. Снега в этот день не будет нигде.

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