Как сообщили в НБУ, обратный валютный обмен долларов можно провести в течение одного условия.

После обмена валюты (например, долларов) украинцы могут осуществить так называемый "обратный обмен" — вернуть полученную валюту и получить обратно свои деньги, сообщает Politeka.net.

Такая опция предусмотрена правилами Национального банка Украины, но есть условие: обратный обмен долларов можно осуществить только в течение 15 минут после первой операции.

НБУ уточняет, что для осуществления обратного обмена необходимо иметь соответствующий документ, например квитанцию ​​или расчетный документ, пишет Политека.

Как сообщили в НБУ, обратный валютный обмен долларов можно провести в течение 15 минут после начальной операции, если у вас есть квитанция или расчетный документ. Это предусмотрено Постановлением правления НБУ №2 "Об утверждении Положения об осуществлении сделок с валютными ценностями.

Кроме того ПриватБанк запустил услугу автоматического обмена валют с помощью устройств АТМ-Recycler. По словам представителей банка:

Обмен производится по курсу ПриватБанка.

Сдача до 100 грн зачисляется на карту или мобильный счет.

Устройства работают круглосуточно.

Можно найти такие устройства по специальной ссылке, выбрав "Банкоматы" - "Прием наличными пачкой".

Однако следует отметить, что есть лимиты на сумму для обмена: до 1000 долларов США; до 1000 евро.

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