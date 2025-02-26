После обмена валюты (например, долларов) украинцы могут осуществить так называемый "обратный обмен" — вернуть полученную валюту и получить обратно свои деньги, сообщает Politeka.net.
Такая опция предусмотрена правилами Национального банка Украины, но есть условие: обратный обмен долларов можно осуществить только в течение 15 минут после первой операции.
НБУ уточняет, что для осуществления обратного обмена необходимо иметь соответствующий документ, например квитанцию или расчетный документ, пишет Политека.
Как сообщили в НБУ, обратный валютный обмен долларов можно провести в течение 15 минут после начальной операции, если у вас есть квитанция или расчетный документ. Это предусмотрено Постановлением правления НБУ №2 "Об утверждении Положения об осуществлении сделок с валютными ценностями.
Кроме того ПриватБанк запустил услугу автоматического обмена валют с помощью устройств АТМ-Recycler. По словам представителей банка:
- Обмен производится по курсу ПриватБанка.
- Сдача до 100 грн зачисляется на карту или мобильный счет.
- Устройства работают круглосуточно.
- Можно найти такие устройства по специальной ссылке, выбрав "Банкоматы" - "Прием наличными пачкой".
Однако следует отметить, что есть лимиты на сумму для обмена: до 1000 долларов США; до 1000 евро.
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