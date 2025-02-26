Все факторы, которые раньше приводили к девальвации гривны и росту курса доллара, остаются актуальными.

После значительного снижения курса гривны на межбанке национальная валюта начала укрепляться, однако этот процесс вряд ли будет длительным и курс доллара изменится, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщил кандидат экономических наук, эксперт Александр Хмелевский. Уже в марте курс доллара, по прогнозам, будет колебаться и возрасти.

Он пояснил, что все факторы, ранее приводившие к девальвации гривны и росту курса доллара, остаются актуальными. Война продолжается, враг продолжает наносить удары по предприятиям, инфраструктуре и жилым объектам. Многие индустриальные регионы либо оккупированы, либо находятся под постоянными обстрелами. Часто промышленные предприятия вынуждены отключать электроэнергию, что уменьшает производство и увеличивает себестоимость продукции.

Как пишет Политека, эксперт отметил, что потенциал для дальнейшего укрепления гривни ограничен, поэтому курс доллара будет расти. Хотя спрос на валюту снизился из-за спада деловой активности в начале года, он может снова возрасти в любой момент. Отрицательные новости, такие как атаки на критическую инфраструктуру или обострение политической ситуации, могут вызвать новый всплеск роста курса доллара и дальнейшую девальвацию гривны.

Хмелевский также отметил, что дефицит внешней торговли остается значительной угрозой, и его финансируют из-за продажи валютных резервов. Стабильность курса валюты зависит от притока иностранных кредитов. Учитывая, что Украина, вероятно, не получит финансирование от США в 2025 году, основная надежда остается на Европу.

Эксперт подчеркнул, что курс гривны контролируется Национальным банком Украины, и дальнейшие колебания валюты будут зависеть от политики регулятора. Вероятно, НБУ не позволит резкой девальвации, стремясь ограничить инфляцию.

Прогнозируемый курс доллара на межбанке в марте: Доллар США: 41,7-43,0 грн/долл. Евро: 43,0-45,0 грн/евро.

Источник: Главред.

Последние новости Украины:

Напомним Politeka писала, 46 гривен за доллар не за горами: появился тревожный прогноз курса, который будет с валютой.

Также Politeka писала, НБУ напомнил о правилах обмена долларов: проблемы возникают постоянно.

Как сообщала Politeka, Валютные колебания продолжатся: в феврале гривна может закрепиться на определенной отметке, каким будет курс доллара.