Юристы рекомендуют хранить квитанции об оплате коммунальных услуг – электроэнергии, газа, воды и других, сообщает Politeka.net.

Это важно, поскольку эти документы могут быть полезны при возникновении споров с поставщиками услуг.

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Исковая давность в таких спорах составляет три года с момента возникновения проблемы. Однако поставщики могут затягивать срок рассмотрения, поэтому лучше соблюдать осторожность и иметь все подтверждения оплаты.

Как пишет Политека, юристы советуют хранить квитанции как минимум пять лет, поскольку они могут стать важными доказательствами в суде. Хотя в нормативных актах не указаны точные сроки хранения квитанций, опытные специалисты советуют не рисковать.

Кроме того, квитанции могут понадобиться в следующих ситуациях:

  • Если произошел сбой в системе хранения данных.
  • Если данные об оплате были утрачены или восстановлены с ошибками.
  • Если возникли недоразумения из-за изменения тарифов.
  • Если возникли ошибки со стороны сотрудников поставщиков услуг.

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Также стоит отметить, что в платежках за газ иногда может появляться информация о задолженности, даже если ее нет. Это часто происходит из-за ошибок в уникальном номере счета. Чтобы избежать таких ситуаций:

  • Проверьте правильность указанного номера лицевого счета.
  • Сверьте его с предварительными платежками.
  • Если вы платите через кассу или терминал, внимательно проверьте все реквизиты перед подтверждением.
  • Используйте официальные банковские сервисы, автоматически подтянущие правильный номер счета.

Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" советует обращать внимание на эти детали во избежание ошибок в платежках, даже если оплата была осуществлена ​​правильно.

Источник: На пенсии.

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