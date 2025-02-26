Хотя в нормативных актах не указаны точные сроки хранения квитанций, опытные специалисты советуют не рисковать.

Юристы рекомендуют хранить квитанции об оплате коммунальных услуг – электроэнергии, газа, воды и других, сообщает Politeka.net.

Это важно, поскольку эти документы могут быть полезны при возникновении споров с поставщиками услуг.

Исковая давность в таких спорах составляет три года с момента возникновения проблемы. Однако поставщики могут затягивать срок рассмотрения, поэтому лучше соблюдать осторожность и иметь все подтверждения оплаты.

Как пишет Политека, юристы советуют хранить квитанции как минимум пять лет, поскольку они могут стать важными доказательствами в суде. Хотя в нормативных актах не указаны точные сроки хранения квитанций, опытные специалисты советуют не рисковать.

Кроме того, квитанции могут понадобиться в следующих ситуациях:

Если произошел сбой в системе хранения данных.

Если данные об оплате были утрачены или восстановлены с ошибками.

Если возникли недоразумения из-за изменения тарифов.

Если возникли ошибки со стороны сотрудников поставщиков услуг.

Также стоит отметить, что в платежках за газ иногда может появляться информация о задолженности, даже если ее нет. Это часто происходит из-за ошибок в уникальном номере счета. Чтобы избежать таких ситуаций:

Проверьте правильность указанного номера лицевого счета.

Сверьте его с предварительными платежками.

Если вы платите через кассу или терминал, внимательно проверьте все реквизиты перед подтверждением.

Используйте официальные банковские сервисы, автоматически подтянущие правильный номер счета.

Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" советует обращать внимание на эти детали во избежание ошибок в платежках, даже если оплата была осуществлена ​​правильно.

Источник: На пенсии.

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