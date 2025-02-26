Проверить наличие штрафов можно через онлайн-сервисы или в личном кабинете.

В Украине водителей ожидают штрафы от 340 до 1700 гривен за нарушение правил парковки, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщает Motor Media Review. В случае серьезных нарушений или неуплаты штрафа автомобиль может быть эвакуирован на штрафплощадку.

Согласно правилам дорожного движения, остановка - это временное прекращение движения транспортного средства не более чем на 5 минут, во время которых разрешается посадка или высадка пассажиров или погрузка/выгрузка вещей. Если автомобиль остается на месте свыше этого времени, это уже считается стоянкой и наказывается штрафом. Водителям могут выписать штраф за парковку:

на местах, где установлены знаки, запрещающие остановку или стоянку;

на тротуарах (за исключением случаев, когда остаются не менее двух метров для движения пешеходов);

на опасных поворотах и ​​подъемах;

на трамвайных путях, мостах, под мостами и в туннелях;

на остановках общественного транспорта ближе 30 метров;

менее чем в 10 метрах от выезда с прилегающей территории или пешеходного перехода;

ближе чем в 50 метрах от железнодорожного переезда.

Штрафы за неправильную парковку определяются в зависимости от тяжести нарушения и места:

340 грн - за общее нарушение правил остановки и стоянки;

680 грн - за остановку или стоянку, что создает препятствия дорожному движению или угрожает безопасности;

1020-1700 грн - за парковку на местах для лиц с инвалидностью без соответствующих документов;

340-510 грн - за парковку на местах для электромобилей автомобилем с ДВС.

Если автомобиль оставлен на платной парковке без оплаты более 10 минут, штраф составляет 20-кратную стоимость парковочного часа. К примеру, если час стоит 10 гривен, штраф составит 200 грн. Проверить наличие штрафов можно через онлайн-сервисы или в личном кабинете водителя.

Штрафы можно оплатить через онлайн-банкинг, мобильные приложения (например, "Киев Цифровой") или в кассах банков. Платить нужно в течение 30 дней, иначе штраф удваивается. Если штраф за парковку или нарушение, зафиксированное камерами, уплатить в течение 10 дней, скидка составляет 50%.

Неуплата штрафа может иметь серьезные последствия: удвоение суммы штрафа, арест имущества или блокирование счетов, отчисление части зарплаты, запрет выезда за границу и эвакуация автомобиля на штрафплощадку.

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