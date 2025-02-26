Сумма повышения пенсий зависит от страхового стажа, заработка, инвалидности и других факторов.

В марте в Украине будет проведен перерасчет пенсий, но размер повышения для каждого пенсионера будет индивидуальным, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщили украинцам в ПФУ.

Это зависит от страхового стажа, размера заработка, с которого уплачивались взносы, наличия инвалидности и других факторов.

Чтобы узнать новую сумму пенсии, можно воспользоваться онлайн-сервисами на портале Пенсионного фонда. Для этого нужно:

Войти в личный кабинет с помощью квалифицированной электронной подписи или ID-банкинга. Перейти в раздел "Моя пенсия" и ознакомиться с информацией о перерасчете.

Как пишет Политека, ежегодно Кабинет Министров определяет минимальные и максимальные суммы повышения пенсий во время индексации:

Минимальная прибавка к пенсиям в последние годы составляет 100 гривен.

Максимальная прибавка к пенсиям уже два года не превышает 1 500 гривен.

Например, в 2023 году индексация пенсии составляла 19,7%, поэтому пенсионеры, получавшие 10 000 гривен, должны получить дополнительно 1 900 гривен. Однако на самом деле надбавка была ограничена лимитом и составила всего 1500 гривен.

Напомним также, что индексация пенсий – это механизм повышения размера выплат от государства, позволяющий полностью или частично возместить подорожание потребительских товаров и услуг за последний год.

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Напомним Politeka писала, ПФУ без предупреждения "урезал" пенсию: украинцам дали совет, как вернуть свои деньги.

Также Politeka писала, что После увольнения судья получил немалую сумму пенсии: он решил, что ему мало и отсудил еще больше.

Как сообщала Politeka, Пенсионерам могут сразу выплатить пенсию за шесть месяцев: в ПФУ раскрыли, что для этого нужно.