Мужчина сразу сообщил об инциденте как Ощадбанк, так и полицию, где было начато уголовное производство.

Мужчина обвинил Ощадбанк в ненадлежащей защите своих средств после того, как с его карт было снято 74 830 гривен, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в решении Печерского районного суда Киева, опубликованном 30 июля 2024 года.

По словам заявителя, 17 сентября 2022 года с кредитной карты Ощадбанка было снято 72 тысячи гривен, а также 630 гривен комиссии за снятие средств, а с зарплатной карты — 2 200 гривен.

Как пишет Политека, мужчина сразу сообщил об инциденте как Ощадбанк, так и полицию, где было начато уголовное производство по статье 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество). В течение следующих месяцев с его счета Ощадбанк был списан еще 2 885 гривен на уплату ежемесячных платежей. 29 сентября 2022 года мужчина вернул 24 тысячи гривен, которые были сняты ранее.

Заявитель утверждает, что поскольку средства были списаны без его ведома или разрешения, Ощадбанк не обеспечил надлежащую защиту его счета и требует возврата снятых средств. Он также требует от Ощадбанка прекратить нарушение его прав потребителя финансовых услуг.

Ощадбанк, в свою очередь, заявил, что сделки были проведены правильно, используя все необходимые реквизиты карты, включая SMS-пароли и код доступа, известные только клиенту. Банк подчеркнул, что все транзакции подтверждены биометрическими данными или кодом доступа.

Печерский районный суд Киева отклонил иск мужчины, считая, что сделки были совершены корректно и без вины банка.

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