Это удорожание вызвано повышением цен на основные ингредиенты, такие как мука, масло и сахар, а также экономическими факторами.

В 2024 году цены на незаменимый продукт в Украине увеличились на 17-21%, и этот процесс, похоже, будет продолжаться и в 2025 году, сообщает Politeka.net.

Об этом рассказала главный научный сотрудник отдела аграрного рынка и международной интеграции Национального научного центра "Институт аграрной экономики" Светлана Черемиссина в комментарии СМИ.

По словам Светланы Черемисиной, цены на хлеб росли стабильно, примерно на 1,5-3% ежемесячно в течение 2024 года. К концу года цены на хлебобулочные изделия достигли следующих уровней:

пшеничный хлеб высшего сорта подорожал на 17,8%, до 51,91 грн/кг;

пшеничный хлеб первого сорта вырос на 19%, до 42,52 грн/кг;

ржаной хлеб подорожал на 20,6% до 45,12 грн/кг;

батон вырос на 20,6%, его стоимость составляет 27,78 грн. за 500 г.

Как пишет Политека, это подорожание вызвано повышением цен на основные ингредиенты, таких как мука, масло и сахар, а также экономическими факторами, в частности энергетическим кризисом и общей инфляцией.

Этот рост цен оказывает значительное влияние на бюджеты потребителей, поскольку основные продукты питания продолжают дорожать.

Одной из основных причин роста цен является удорожание сырья. В 2024 году мука подорожала на 27%, растительное масло – на 23,5%, а сахар – на 2,9%. Кроме того, значительно подорожали цены на зерно: пшеница 2 класса стала дороже на 71,3%, до 9 763 грн/т, а пшеница 3 класса подорожала на 59,9%, до 9 517 грн/т.

В 2025 году цены на зерно продолжают расти, что также способствует удорожанию хлебобулочных изделий. В январе-феврале цены на пшеницу 2 класса выросли еще на 1200 грн/т, а пшеница 3 класса подорожала на 1300 грн/т, достигнув 10 000 грн/т.

Прогнозируется, что в марте 2025 хлеб может подорожать еще на 3-4%. В общем, из-за сложных экономических условий тенденция к росту цен на хлебобулочные изделия, вероятно, сохранится в последующие месяцы.

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