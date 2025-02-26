Мужчина обратился в службу поддержки "ПриватБанка", однако в ответ получил лишь сообщение о создании заявки.

Пользователи "Приват24" сталкиваются с проблемами при осуществлении переводов на карты "ПриватБанка" – некоторые транзакции исчезают из истории операций, а средства не доходят до получателей, сообщает Politeka.net.

Об этом украинец написал на портале "Минфин" в разделе, где люди оставляют отзывы о работе банков.

Один из клиентов ПриватБанка поделился своей ситуацией на портале Минфин. По его словам, 22 февраля в 19:00 он перевел 7 тысяч гривен через мобильное приложение "Приват24" с карты другого банка на карту "ПриватБанка". Операция отразилась как успешная, однако при попытке сформировать квитанцию ​​было указано только имя отправителя, а информация о получателе исчезла.

Как пишет Политека, мужчина обратился в службу поддержки "ПриватБанка", однако в ответ получил лишь сообщение о создании заявки на рассмотрение, которое займет два дня.

"Обратился в онлайн-чат поддержки с просьбой предоставить квитанцию ​​или хотя бы подтверждение платежа и объяснить, куда делись деньги. В ответ — ноль реакции. Просто создали обращение со сроком рассмотрения 2 дня", — говорится в его сообщении.

Ночью, проверяя статус платежа в приложении ПриватБанка, он обнаружил, что операция полностью исчезла из истории.

"Перевод между карточками должен проходить мгновенно, а не исчезать на несколько дней. Создается впечатление, что отправить деньги "Укрпочтой" было бы надежнее", - написал клиент "ПриватБанка" в своем отклике.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, ПриватБанк разъяснил новые лимиты, которые вступят в силу 1 февраля: ключевые изменения и важные детали.

Также Politeka писала, Через терминал ПриватБанк воруют деньги украинцев: "Через три дня средства так и не засчитали".

Как сообщала Politeka, Со счета ПриватБанка мошенники списали немалую сумму средств: клиент раскрыл, помог банк вернуть деньги.