Увеличатся тарифы на централизованное водоснабжение и водоотвод из-за существенного удорожания электроэнергии.

С 1 марта 2025 повысятся тарифы на централизованное водоснабжение и водоотвод в одном из населенных пунктов Украины, сообщает Politeka.net.

Об этом предупредил инженер Виноградовского УЖКХ Михаил Мочарко.

Повышение тарифа касается Виноградова (Закарпатская область). Как сообщил инженер Виноградовского УЖКХ Михаил Мочарко, такое решение было принято из-за существенного удорожания электроэнергии. По его словам, действующие тарифы уже не покрывают себестоимость предоставления услуг, что усложняет стабильную работу предприятия.

"С учетом роста цен на энергоносители, действующие тарифы не возмещают себестоимость предоставления услуг по централизованному водоснабжению и централизованному водоотводу Виноградовском УЖКХ", - отметил Мочарко.

Как пишет Политека, инженер Виноградовского УЖКХ Михаил Мочарко пояснил, что пересмотр тарифов является необходимым шагом для стабильной работы предприятия и бесперебойного обеспечения жителей питьевой водой.

Водоснабжение тариф – 31,56 грн/м³ (ранее 28,00 грн/м³)

тариф – 31,56 грн/м³ (ранее 28,00 грн/м³) Водоотвод тариф – 30,60 грн/м³ (ранее 29,80 грн/м³)

тариф – 30,60 грн/м³ (ранее 29,80 грн/м³) Общая стоимость – 62,16 грн/м³ (ранее 57,80 грн/м³)

Увеличение тарифов связано, прежде всего, с ростом стоимости электроэнергии, которая подорожала на 37,4%. Замечания и предложения физических и юридических лиц принимаются в письменном виде в течение 14 календарных дней со дня опубликования.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Тарифы на коммунальные услуги: стало известно, что может подорожать.

Також Politeka писала, Тариф на воду повысили, но не для всех: кому придется платить по новой цене.

Как сообщала Politeka, Украинцам озвучили тариф на электроэнергию с 1 марта: известно, сколько будет стоить 1 кВт*ч весной.