Ставка налога составляет до 1,5% минимальной зарплаты за каждый лишний квадратный метр.

В 2025 году в Украине выросла ставка налога на недвижимость, в то же время в разных городах эта цифра может отличаться, поскольку ее определяют местные власти, сообщает Politeka.net.

Какие суммы и в какой срок нужно оплатить и что будет.

Обложению подлежат собственники жилья, площадь которого превышает следующие лимиты:

Квартиры – более 60 кв. м

– более Дома – более 120 кв. м

– более Совокупная площадь жилья (квартира+дом) – более 180 кв. м

Как пишет Политека, если площадь вашей недвижимости превышает эти ограничения, налог нужно уплатить до 31 августа 2025 года . Налог не начисляется в следующих случаях:

Если жилье расположено в зоне боевых действий или на временно оккупированной территории.

Если местные власти приняли решение увеличить не облагаемую налогом площадь (например, для квартир — до 70 кв. м).

Если у недвижимости есть несколько владельцев, то налог рассчитывается для каждого отдельно. Например, супруги, владеющие квартирой площадью 120 кв. м в равных долях, налог не будет платить, поскольку каждый имеет по 60 кв. м .

Сумма налога зависит от площади, превышающей установленные лимиты. Его ставка составляет до 1,5% от минимальной зарплаты за каждый лишний квадратный метр.

В 2025 году налог рассчитывается за 2024 год, когда минимальная зарплата составила 7100 грн . Так что максимальная ставка налога – 106,5 грн/кв. м .

Если у владельца есть квартира 100 кв. м , то налог взимается всего за 40 "лишних" квадратных метров (100 – 60 = 40).

Расчет: 40 × 106,5 грн = 4260 грн (максимальная сумма налога, но местные власти могут установить более низкую ставку).

Если недвижимость разделена между несколькими собственниками, каждый имеет свой налогооблагаемый лимит, который может полностью освободить жилье от уплаты налога.

До 1 июля 2025 года налоговая должна отправить уведомление о начислении налога.

налоговая должна отправить уведомление о начислении налога. Оплатить налог нужно в течение 60 дней после получения квитанции.

после получения квитанции. Если сообщение не поступило, но ваша недвижимость подлежит налогообложению, следует самостоятельно обратиться в налоговую.

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