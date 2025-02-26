Отдельные категории украинских пенсионеров с 1 марта 2025 начнут получать дополнительные выплаты к пенсиям в размере 20%, сообщает Politeka.net.
Об этом говорится в законе "О статусе горных населённых пунктов в Украине".
Дополнительные выплаты к пенсии предназначены как для коренных жителей горных регионов, так и для переселенцев, избравших эти территории для постоянного проживания.
Населенные пункты получают статус горных при соблюдении следующих условий:
- расположение на высоте не менее 400 метров над уровнем моря;
- соответствие двум ключевым критериям;
- наличие не менее двух показателей критерия "строгие климатические условия".
Как пишет Политека, к таким территориям обычно относятся села, поселки и города с недостаточно развитой инфраструктурой, сложными условиями труда и ограниченной транспортной доступностью.
Для получения 20% доплаты к пенсии необходимо:
- быть зарегистрированным в горном населенном пункте;
- иметь официальный статус обитателя горных районов;
- получить соответствующее удостоверение.
Оформить статус можно через ЦНАП, местные советы или органы самоуправления. После выдачи удостоверения (до 30 дней) следует обратиться в Пенсионный фонд для назначения доплаты к пенсии.
На сегодняшний день в Украине более 390 горных населенных пунктов во Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях. В этих регионах повышенные пенсии получают около 100 тысяч человек.
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