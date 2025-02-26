После выдачи удостоверения (до 30 дней) следует обратиться в Пенсионный фонд для назначения доплаты к пенсии.

Отдельные категории украинских пенсионеров с 1 марта 2025 начнут получать дополнительные выплаты к пенсиям в размере 20%, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в законе "О статусе горных населённых пунктов в Украине".

Дополнительные выплаты к пенсии предназначены как для коренных жителей горных регионов, так и для переселенцев, избравших эти территории для постоянного проживания.

Населенные пункты получают статус горных при соблюдении следующих условий:

расположение на высоте не менее 400 метров над уровнем моря;

соответствие двум ключевым критериям;

наличие не менее двух показателей критерия "строгие климатические условия".

Как пишет Политека, к таким территориям обычно относятся села, поселки и города с недостаточно развитой инфраструктурой, сложными условиями труда и ограниченной транспортной доступностью.

Для получения 20% доплаты к пенсии необходимо:

быть зарегистрированным в горном населенном пункте;

иметь официальный статус обитателя горных районов;

получить соответствующее удостоверение.

Оформить статус можно через ЦНАП, местные советы или органы самоуправления. После выдачи удостоверения (до 30 дней) следует обратиться в Пенсионный фонд для назначения доплаты к пенсии.

На сегодняшний день в Украине более 390 горных населенных пунктов во Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях. В этих регионах повышенные пенсии получают около 100 тысяч человек.

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