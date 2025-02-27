Кроме денежной помощи ВПЛ в размере двух или трех тысяч гривен в месяц, в 2025 году заработал еще один механизм помощи внутренне перемещенным лицам.

С января 2025 года ВПЛ могут получить субсидию на аренду жилья, которая может покрывать больший процент стоимости аренды жилья, сообщает Политека.

Субсидию на аренду жилья для ВПЛ так же, как и обычную жилищно-коммунальную субсидию, назначает Пенсионный фонд Украины. ВПЛ могут получить обе эти субсидии одновременно, сообщает Политека.

Чтобы получить право на субсидию на жилье, как сообщает Политека, внутренне перемещенные лица должны отвечать некоторым критериям:

у них нет собственного жилья, где площадь составляет 13,65 кв.м на каждого члена семьи;

их жилище уничтожено или повреждено настолько, что непригодно для проживания;

более 20% совокупного дохода семьи тратится на аренду жилья;

члены семьи не являются участниками программы Прихисток и не получают выплаты на проживание для ВПЛ;

у членов семьи нет задолженностей по уплате алиментов.

Размер субсидии на аренду жилья для ВПЛ в каждом частном случае рассчитывается индивидуально, он зависит от количества членов семьи, от доходов семьи и от стоимости аренды жилья в конкретном регионе, городе или селе.

Срок, на который назначается субсидия на аренду жилья ВПЛ, составляет 6 месяцев, и далее его можно продлевать на такой же период.

Оформить субсидию на аренду жилья ВПЛ могут любым удобным для себя способом: через вебпортал или мобильное приложение Пенсионного фонда, в одном из отделений ПФУ или в ЦНАПе.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, в каком случае 65-летние украинцы имеют право на пенсию почти в 12 тысяч при минимальном стаже.

Также Politeka писала, какой будет пенсия, если нет стажа: раскрыт размер выплат и как получить социальную помощь.

Как сообщала Politeka, пенсионерам могут сразу выплатить пенсию за шесть месяцев: в ПФУ раскрыли, что для этого нужно.