Ежегодная индексация пенсий в Украине зависит от того, каким был размер средней заработной платы в стране за предыдущий год, а также от уровня инфляции.

1 марта 2025 года в Украине состоится автоматическая индекция пенсий в соответствии с утвержденным коэффициентом роста, сообщает Политека.

Индексация пенсий в Украине касается большинства украинских пенсионеров (около 95%), но есть и исключения. Повышение выплат благодаря индексации не получат:

пенсионеры, которые продолжают работать (для них перерасчет пенсий будет произведен только после увольнения с работы);

пенсионеры, которые получают выплаты, превышающие 10 прожиточных минимумов для лиц, потерявших трудоспособность – сейчас это более 23610 гривен;

лица, вышедшие на пенсию в течение трех последних лет (размер их пенсионных выплат пока считается актуальным).

Индексация пенсий военнослужащих будет происходить по другому механизму, чем для всех остальных пенсионеров, сообщает Политека. Она будет учитывать изменения среднего размера денежного довольствия военных.

В прошлом году индексация пенсий была на уровне 8% и в среднем размер выплат для пенсионеров увеличился на 322 гривны.

В 2025 году Пенсионный фонд утвердил показатель средней заработной платы в размере 17486 гривен, и учитывая прошлогоднюю инфляцию на уровне 12%, коэффициент индексации в этом году составит 1,115, то есть 11,53%.

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