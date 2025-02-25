В этом материале вы узнаете, какие пенсии получают украинские генералы и как изменились правила выплат в 2025 году.

Украинские военнослужащие, в том числе генералы, имеют право на пенсию за выслугу лет после не менее 20 лет службы, независимо от их возраста, сообщает Политека.

Военная пенсия за выслугу 20 лет начисляется в размере 50% от денежного довольствия, которое военный получает на момент увольнения. Начало отсчета выслуги лет – это момент принятия присяги военнослужащим.

По желанию военный может продлить службу до достижения предельного пенсионного возраста, предусмотренного для его звания, для генерала это 65 лет, пишет Политека.

При этом за каждый год выслуги свыше минимальных 20 лет пенсия военнослужащих растет на 3% от суммы его денежного довольствия, но в целом военная пенсия не может превышать 65% денежного довольствия.

Размер пенсии военных сильно отличается в зависимости от их звания, и пенсия генерала может превышать пенсию офицеров в несколько раз.

Отметим, с 1 января 2025 года в соответствии со статьей 46 Закона "О государственном бюджете Украины на 2025 год", были установлены ограничения по специальным пенсиям, в частности для военнослужащих.

Ограничение касается пенсий размером более 10 прожиточных минимумов для лиц, потерявших трудоспособность, то есть более 23 610 гривен. К размеру превышения этой суммы будет применен специальный уменьшающий коэффициент.

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