Когда смартфон украден или утерян, важно знать, как заблокировать и быстро восстановить карту Vodafone.

Первое, что необходимо сделать — это заблокировать связь на утерянном устройстве. Это поможет предотвратить использование вашего номера для смены паролей и получения доступа к вашим учетным записям, пишет Politeka.net.

Для абонентов Vodafone можно позвонить на номер 222 (бесплатно с номера Vodafone Украина) или 0 800 400 222 (бесплатно с других сетей в Украине), чтобы сообщить оператору об утере и заблокировать SIM-карту.

Если у вас потеряна или повреждена SIM-карта, следующий шаг — восстановление номера. Для этого необходимо получить новую SIM/eSIM-карту. При этом можно заказать ее на сайте Vodafone или приобрести в магазине.

После того как новая SIM-карта будет получена, нужно снова позвонить на номер 222 или 0 800 400 222 и сообщить оператору номер, который нужно восстановить. Для идентификации вам потребуется предоставить информацию, такую как PUK-код, два номера, на которые вы чаще всего звонили или отправляли сообщения, или IMEI устройства, в котором была старая SIM-карта, делится Politeka.net.

Если вы зарегистрированы в системе, вам нужно будет подтвердить свою личность, предоставив данные документа, на который был зарегистрирован номер, а также сделать фотографию с этим документом и отправить ее на электронную почту Vodafone.

Восстановление номера происходит в течение четырех рабочих часов, после чего можно будет установить новую SIM-карту или активировать профиль eSIM, следуя инструкции.

Стоит отметить, что если на вашем номере подключена услуга «Ограничение удаленной замены SIM-карты», то перед заменой будет проведена дополнительная проверка. Также восстановить номер можно в ближайшем магазине Vodafone, предоставив документ, удостоверяющий личность.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Хотела получить деньги, но наоборот потеряла их: мошенники обманули киевлянку "выплатами для ВПЛ".

Також Politeka писала, Как уберечь свой аккаунт в Viber от мошенников: эксперты по безопасности дали важную инструкцию.

Как сообщала Politeka, Вирусы, мошенники и хакеры: эксперты рассказали, как защитить свои данные в смартфоне.