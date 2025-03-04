Пенсия ФЛП в Украине рассчитывается по формуле, в основе которой лежит объем уплаченного единого социального взноса (ЕСВ), как и для наемных работников.

Пенсия ФЛП в Украине зависит от объема ЕСВ, уплаченного за период профессиональной деятельности, а также соотношения между собственным доходом и средним уровнем зарплаты в регионе, пишет Политека.

Минимальные условия, при которых ФЛП имеет право выйти на пенсию, — достижение пенсионного возраста 60 лет и не менее 31 года страхового стажа, во время которого регулярно уплачивался ЕСВ.

Размер минимального страхового взноса составляет 22% от минимальной зарплаты в Украине, которая в 2025 году составляет 8000 гривен, то есть минимальный ЕСВ – 1760 грн в месяц, сообщает Политека.

Рассчитать размер пенсии для ФЛП можно либо с помощью специального калькулятора на сайте Пенсионного фонда Украины, либо самостоятельно по формуле: размер пенсии = размер официальной заработной платы * коэффициент страхового стажа.

Официальная предпринимательская деятельность, как и любая другая официальная работа, засчитывается в стаж, но есть один важный нюанс: во время войны в Украине ФЛП освободили от обязательной уплаты ЕСВ, но по факту в страховой стаж будут зачислены только те месяцы, когда ФЛП платил ЕСВ хотя бы в минимально допустимом размере.

ФЛП, в отличие от наемных работников, для которых все зависит от работодателя, может повлиять на увеличение своей будущей пенсии – для этого нужно платить ЕСВ в объеме, превышающем минимально допустимый уровень.

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