В 2025 году решающим по пенсиям госслужащим остается Закон Украины №889 "О государственной службе", который вступил в силу еще 1 мая 2016 года.

Право на пенсию госслужащего в Украине имеют мужчины, которым исполнилось 62 года, и женщины, достигшие пенсионного возраста, при условии, что у них есть необходимый страховой стаж, пишет Политека.

Есть два варианта, когда страховой стаж достаточен для получения пенсии госслужащего:

человек имеет не менее 10 лет стажа в должности государственной службы и продолжал занимать должность госслужащего на момент достижения пенсионного возраста;

человек имеет не менее 20 лет стажа на госслужбе, независимо от того, продолжает ли он работать в соответствующей должности.

Госслужащие, давно ушедшие на пенсию, могут получать выплаты в размере 90% от своей зарплаты, но сейчас размер пенсии госслужащих в Украине составляет 60% от зарплаты, которую они получают, если по состоянию на дату обращения в Пенсионный фонд они продолжали работать, пишет Политека.

Если на момент назначения пенсии лицо уже не является работником госслужбы, то для расчета берется 60% заработной платы госслужащего, который сейчас занимает ту же должность.

Кроме того, с 1 января 2025 года 46 статьей Закона "О государственном бюджете Украины на 2025 год" были внесены определенные изменения в отношении пенсий госслужащих. Было решено, что пенсии с учетом всех надбавок и доплат, размер которых превышает 10 прожиточных минимумов для нетрудоспособных лиц – 23610 грн, будут выплачиваться с условием, что к сумме превышения будет применен определенный коэффициент, определяемый Кабмином.

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