Заявление можно подать лично в любой отдел Пенсионного фонда или онлайн через портал ПФУ.

В 2025 году в Украине изменились условия выхода на пенсию , но размер минимальных и максимальных пенсий останется на уровне прошлого года, сообщает Politeka.net .

Согласно Закону Украины «О Государственном бюджете Украины на 2025 год», минимальная пенсия остается на уровне 2 361 грн, а максимальное положение 23 610 грн (10 прожиточных минимумов для лиц, потерявших трудоспособность).

Прочие социальные выплаты

Остаются неизменными:

Минимальная зарплата – 8 000 грн;

Прожиточный минимум для трудоспособных лиц – 3028 грн;

Прожиточный минимум для лиц со вторичной трудоспособностью – 2361 грн.;

Минимальное пособие по безработице – 1 500 грн, максимальное – 8 000 грн;

Минимальный ЕСВ – 1 760 грн/месяц, максимальный – 35 200 грн/месяц, сообщает Политека.

Условия выхода на пенсию в 2025 году

Для ухода на пенсию в 60 лет в 2025 году нужно иметь 32 года стажа. При стаже от 22 до 31 года пенсию можно получить с 63 лет. За период от 15 до 21 года пенсионные выплаты будут доступны с 65 лет. При стаже менее 15 лет – только государственная помощь после 65 лет.

Как подать заявление на пенсию

Заявление можно подать лично в любой отдел Пенсионного фонда или онлайн через портал ПФУ.

В целом, хотя размер пенсии не меняется, условия для выхода на пенсию в 2025 году стали более строгими, и гражданам необходимо иметь больший страховой стаж для получения выплаты.

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Напомним, Politeka писала, в каком случае 65-летние украинцы имеют право на пенсию почти в 12 тысяч при минимальном стаже.

Также Politeka писала, что судья после увольнения получил немалую сумму: он решил, что ему мало, и отсудил еще больше.

Как сообщала Politeka, пенсионерам могут сразу выплатить пенсию за шесть месяцев: в ПФУ раскрыли, что для этого нужно.