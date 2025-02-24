В Украине все военнообязанные граждане должны строго соблюдать правила военного учета, ведь невыполнение этих требований может привести к наложению штрафа в размере от 17 до 25,5 тыс. грн, сообщает Politeka.net .

В то же время если штраф не будет уплачен в установленный срок, дело передается в органы Государственной исполнительной службы (ГИС) для принудительного исполнения, и в таком случае сумма штрафа может быть удвоена, пояснила адвокат Дарья Тарасенко.

Адвокат рассказала, как военнообязанные могут избежать удвоения штрафа от ТЦК и дополнительных проблем.

Что нужно знать об уплате штрафа:

Срок оплаты штрафа. Военнообязанным предоставляется 15 дней для уплаты штрафа, если они признают свою вину и готовы выполнить требование, сообщает Политека.

Как избежать штрафа от ТЦК после уплаты Хотя законодательство не требует письменного подтверждения оплаты, адвокат советует направить ТЦК и СП копию квитанции об оплате, чтобы избежать недоразумений и риска, что информация об уплате не будет получена вовремя, и штраф поступит в ГИС для принудительного исполнения.

Обжалование штрафа. Если военнообязанный считает штраф несправедливым, он имеет право оспорить постановление в суде. При рассмотрении дела лицо не обязано платить штраф. Если суд удовлетворит жалобу и отменит штраф, платить его не нужно.

Срок подачи жалобы. Важно подать жалобу в течение 10 дней с момента получения постановления. Если этот срок будет пропущен, можно восстановить его после получения документа с опозданием. До этого момента ТЦК нельзя передать дело в ГИС для принудительного исполнения.

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