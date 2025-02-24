Налог нужно платить в течение 60 дней после получения уведомления от ГНС.

За последние несколько лет в Украине значительно возросло количество владельцев элитных автомобилей , которые должны платить налоги, сообщает Politeka.net .

В 2025 году налог на авто коснется 8094 человек, что в 6,2 раза больше, чем в 2022 году, когда количество таких плательщиков было 1312.

Условия налогообложения и сумма налога

Налог на элитные авто платят владельцы машины, стоимость которых свыше 375 минимальных зарплат (примерно 3 млн грн), и не старше 5 лет. Размер налога – 25 000 грн. в год. В 2025 году в список попали 355 моделей автомобилей, среди которых Aston Martin, Audi, Bentley, BMW и другие.

Для расчета стоимости авто можно использовать специальный калькулятор. Налог нужно платить в течение 60 дней после получения уведомления от ГНС, сообщает Политека.

Причины роста числа плательщиков

Увеличение числа владельцев элитных автомобилей объясняется активным ростом дорогих машин среди украинцев. В 2024 году количество налогоплательщиков возросло до 8094 человек. С 1 апреля органы регистрации передают информацию о новых владельцах в Налоговую службу.

Рост поступлений от налогов на авто

С увеличением плательщиков растут и поступления в бюджет. В 2022 году украинцы выплатили 27,1 млн грн, в 2023-м – 84,6 млн грн, а в 2024 году – 136,2 млн грн. Ожидается, что в 2025 году поступления могут превысить 150 млн. грн. Это важный финансовый вклад для государственного бюджета, влияющий на владельцев дорогих автомобилей.

Налоги на авто в Украине растут, и владельцы элитных машин должны быть готовы к ежегодному взносу в размере 25 000 грн.

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