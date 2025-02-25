Государство проводит индексацию пенсии, но для тех, кто получал минимальную зарплату, доплаты ждать не стоит.

Пенсия для тех, кто получал минимальную зарплату в Украине, зависит от продолжительности страхового стажа и официальной заработной платы, с которой уплачивались взносы в Пенсионный фонд, сообщает Politeka.net .

В 2025 году пенсия для таких лиц будет рассчитываться по действующей формуле, пишет 24 канал.

Минимальная зарплата и пенсионные взносы в 2025 году

Прогнозируемая минимальная зарплата в 2025 году - 8000-9000 гривен. Единый социальный взнос (ЕСВ) составляет 22%, что означает, что в Пенсионный фонд будет уплачено 1760–1980 гривен ежемесячно. Однако, если человек зарабатывал только минимум, его пенсия будет на минимальном уровне, сообщает Политека.

Формула расчета пенсии

Пенсия рассчитывается по формуле:

П = Зп × Кс × И

также:

П – размер пенсии;

– размер пенсии; Зп – средняя заработная плата в Украине за три года перед выходом на пенсию;

– средняя заработная плата в Украине за три года перед выходом на пенсию; Кс – коэффициент страхового стажа (1% за год каждого стажа);

– коэффициент страхового стажа (1% за год каждого стажа); И – индивидуальный коэффициент заработка.

Для тех, кто получал минимальную зарплату, коэффициент заработной платы будет близок к 1, что уменьшит размер пенсии.

Ожидаемый размер пенсии

При наличии полного страхового стажа (35 лет для мужчин, 30 для женщин) пенсия в 2025 году будет на уровне прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц, что составляет 2500–3000 гривен. Если стаж короче, выплаты будут меньше, а в некоторых случаях только социальная помощь.

Как повысить пенсию?

Государство проводит индексацию пенсии, но для тех, кто получал минимальную зарплату, доплаты ждать не стоит. Для повышения пенсии необходимо наращивать страховой стаж или получать более высокую зарплату, что увеличивает коэффициенты заработной платы.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, в каком случае 65-летние украинцы имеют право на пенсию почти в 12 тысяч при минимальном стаже.

Также Politeka писала, что судья после увольнения получил немалую сумму: он решил, что ему мало, и отсудил еще больше.

Как сообщала Politeka, пенсионерам могут сразу выплатить пенсию за шесть месяцев: в ПФУ раскрыли, что для этого нужно.