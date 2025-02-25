В Украине вопрос пенсионных выплат остается актуальным, поскольку многие пенсионеры имеют низкие пенсии, а для выхода на пенсию необходим значительный трудовой стаж, сообщает Politeka.net .

Однако есть возможность досрочного ухода на пенсию, доступной для определенных категорий, в частности для многодетных материалов, говорится в Законе Украины .

Могут ли многодетные мамы раньше выйти на пенсию?

Украинское законодательство позволяет многодетным матери выйти на пенсию предварительно пенсионного возраста. Многодетной считается семья с тройкой и больше детей, но мать менее трех детей не имеет права на досрочную пенсию.

Женщины, которые воспитывали пять и более детей до шести лет, а также матери детей с инвалидностью могут получить пенсию в 50 лет при наличии 15 лет стажа. Если воспитанием детей занимается отец, он может выйти на пенсию в 55 лет при наличии 20 лет стажа.

Пенсия для многодетных матерей

Матери с пятью и более детьми имеют право на пенсию, которая составляет 35-40% от прожиточного минимума в зависимости от количества детей. Например, для матери с пятью детьми минимальная пенсия составляет 2361 гривну. Если женщина не имеет стажа, но воспитала пятерых детей, ей засчитывают 15 лет стажа, даже без фактической работы.

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Напомним, Politeka писала, в каком случае 65-летние украинцы имеют право на пенсию почти в 12 тысяч при минимальном стаже.

Также Politeka писала, что судья после увольнения получил немалую сумму: он решил, что ему мало, и отсудил еще больше.

Как сообщала Politeka, пенсионерам могут сразу выплатить пенсию за шесть месяцев: в ПФУ раскрыли, что для этого нужно.